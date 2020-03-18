【中美角力】外交部驅逐美三大報記者 蓬佩奧促華撤回

中國就美國日前針對中國媒體駐美機構及人員的限制措施，採取反制措施，要求5間美國傳媒申報人員的財務等資料，又要求3份美國報章的駐華分社申報及在10天內交還年底前到期的記者證，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）促華撤回針對美媒措施。

外交部網站凌晨發布針對美方打壓中國媒體駐美機構行為的反制措施，當中提到華府去年12月要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，又於今年2月將五間中國媒體駐美機構列為「外國使團」，並採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者。

▲ 美國國務卿蓬佩奧促華撤回針對美媒措施

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對此，中方宣布即日起要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及《時代周刊》這5家美國媒體駐華分社，申報在中國境內所有工作人員的財務、經營、所擁有的不動產等資料。

措施又要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》4天內申報年底前記者證到期的美籍記者名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中國，包括港、澳擔任記者工作。

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措施並表明會針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。外交部強調，措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構，被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。

蓬佩奧回應表示，對中方採取得措施感到遺憾，希望北京重新考慮，又指中方行動，會剝奪世界及中國人民，在新冠肺炎造成嚴峻挑戰時所掌握到的資訊。針對中國指稱新措施是因美國作法而被迫進行的反制，蓬佩奧回擊表示，他會站在這裡讓記者儘管提問並作出回應，但外界都知道這種自由不存在中國。

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美國或進一步反制中國

美國國務院2月18日將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展等5家中國媒體，列為「外國使團」。北京隔日即以《華爾街日報》刊登歧視性新冠肺炎相關評論文章為由，吊銷其旗下3名駐北京記者證件。

為了反制北京，美國國務院本月2日再宣布，大砍這5家中國媒體的駐美中國籍員額約四成。國務院官員當時警告，若中方再進一步往負面方向發展，美國不會排除任何選項。

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責任編輯：游昊雲

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