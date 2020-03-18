【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

▲ 對於中國官員質疑美軍將病毒帶入武漢，美國總統特朗普當地時間周二批評中國發布的訊息錯誤。他稱自己用「中國病毒」一詞是非常準確，因病毒確實來自中國。

新冠肺炎全球大流行，演變為中美角力，中美就新冠肺炎病毒從哪裡來的「口水戰」再升級。對於中國官員質疑美軍將病毒帶入武漢，美國總統特朗普當地時間周二批評中國發布的訊息錯誤。他稱自己用「中國病毒」一詞是非常準確，因病毒確實來自中國。

特朗普（Donald Trump）稍早前在推特（Twitter）上首度使用「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新型冠狀病毒疾病。中國外交部發言人耿爽回應指出，近來美國一些政客把新冠病毒同中國相聯繫、搞污名化，中方強烈憤慨、堅決反對。

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

特朗普在周二的記者會上被問及此事的看法、以及是否會繼續使用「中國病毒」時表示，中國指稱美軍將病毒帶入中國的訊息是錯誤的。

中國稱病毒是美軍帶入武漢 特稱「我不喜歡」

他表示，使用「中國病毒」是因為這是病毒的來源地，病毒確實來自中國，「所以我想這是個非常準確的用詞」。

特朗普也表示，不喜歡中國指稱病毒是美軍帶入的說法，美軍沒有將病毒傳給任何人。

對於外界批評使用「中國病毒」有污名化的意味，特朗普強調，中國質疑美軍帶入病毒才是對美軍的污名化。

【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論 想轉移責任

【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來？外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見

中國外交部發言人趙立堅12日以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」，引發美國政府強烈不滿。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間周一與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話時，對中方散播美軍帶入病毒一事表達強烈反對，呼籲中方不要散布不實訊息和荒誕謠言。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）也曾召見中國駐美國大使崔天凱，對中國當局暗示新冠病毒是由美軍帶進武漢一事表達強烈抗議。

【中美角力】中美掀肺炎「疫戰」 為政治需要非為啖氣

【全球大流行】中國外交官再疑美瞞疫情 「你們到底隱瞞了什麼？」

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？

【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機 抵北京後確診新肺炎

【全球大流行】「鄭州毒王」隱瞞意大利法國旅遊史 恐曾全球接觸4萬人（有片）

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響