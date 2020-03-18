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【中美角力】環球時報社評：「媒體戰」美方佔不了便宜

國情動向 10:38 2020/03/18

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中美角力持續升級，中國外交部要求，《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》3間美媒，年底前記者證到期的美籍記者交還記者證，今後不得在中國，包括香港、澳門從事記者工作，以回擊美方大幅削減、變相驅逐中國媒體駐美機構員工。

人民日報社旗下《環球時報》今日發表社評，稱「媒體戰」若打下去，美方佔不了便宜，希望美方不要採取進一步行動。

社評稱，這場衝突是美方主動挑起，先是2018年求部分中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，不久前又要求5間中國主流媒體駐美機構按照「外國使團」登記。《華爾街日報》觀點文章早前將中國稱為「亞洲病夫」並拒絕道歉，中方驅逐3名該報記者後，美方又驅逐約60名中國媒體駐美人員，「迫使中方採取最新報復行動」。

中國是新聞富礦 各國媒體趨之若鶩

社評認為，美方想制造一個新的衝突點，通過打壓中國新聞機構來抹黑中國的政治體制。但社評指出，這是一個嚴重的誤判，稱「中國如今是新聞富礦，各國媒體來華報導可謂趨之若鶩。如果雙方互逐記者愈演愈烈，美國媒體會更加難受，因為美國媒體在中國設分支機構的有29家，遠比中國在美設分支機構的9家媒體多得多。無論是雙方按照人數均等還是媒體數量均等打下去，最後更難受的都是美方。」

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社評表示，開闢互逐記者戰線，肯定在全球輿論界都不得人心。「客觀說，這次中方採取行動有被迫自衛的性質。」社評認為，美方近兩年對中國各種挑釁施壓實在太多，這也可以看成一個信號：中方不會繼續忍氣吞聲。

社評提到，希望中美的衝突不要向媒體交流的領域進一步擴展，不利中美兩國社會增加彼此了解，只會讓雙方的隔閡越來越深。最後，希望美方不要採取進一步行動，至少讓兩國的媒體戰先逐漸緩和，這符合中國、美國媒體的利益，也會讓各國的媒體都增加一分安全感。

在中國外交部行動後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院新聞發布會上對記者表示，在新冠病毒疫情帶來的「極具挑戰性的」時期，北京方面的這一舉動將剝奪世界和中國人民獲得信息的權利。「這很遺憾……我希望他們能重新考慮，」他說。

責任編輯：伍樂

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