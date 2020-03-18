【中國經濟2020】人民日報：疫情續衝擊次季經濟 要加大逆周期調節

新冠肺炎疫情全球大流行，中國經濟衰退憂慮加深。《人民日報》刊中國巨集觀經濟研究院研究員林兆木的文章稱，新冠肺炎疫情主要衝擊中國首季經濟，次季還有一定後續影響，但會漸回正常軌道，應擴大國內需求；加大財政、貨幣政策逆周期調節力度；強化穩就業舉措；大規模減稅降費，研究出台新階段性、有針對性的減輕企業負擔舉措；壯大在疫情中催生的新型消費。

此外，還要加快在建、新開工項目和新型基礎設施項目建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障，用好中央預算內投資、專項債券資金和政策性金融，優化投向結構，注重調動民間投資積極性，發揮好有效投資對穩增長和優化結構的關鍵作用。

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文章也指出，要穩住外貿外資基本盤。用足用好出口退稅、出口信用保險等合規外貿政策工具，開拓多元化國際市場，穩定國際市場份額。保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，維護全球供應鏈穩定。

落實好《外商投資法》，積極助外資解決復工復產中困難。鼓勵各地促增量、穩存量並舉，抓好重大外資項目落地。擴大金融等服務業對外開放。落實貿易、投資自由化便利化政策，繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。

文章強調，疫情衝擊只影響一段時間需求和產出減少，而有效需求和生產供給能力並沒削弱。中國經濟長期向好的基本面，不會因疫情衝擊這種短期可控的因素而改變。

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事實上，外界普遍看淡今年中國經濟。投行野村最新報告稱，中國1-2月的經濟數據低於市場預期，反映疫情的嚴重影響，由於封城等措施從1月23日其起才開始施行，經濟受到的實際衝擊或比1-2月等數據反映出的下滑更甚。預計今年首季中國GDP實際增速或負增長，全年增幅4.8%。

此外，鑒於新冠肺炎疫情迅速蔓延成為全球大流行病，並將在未來幾個季度對中國外需造成巨大壓力，野村也將本年兩季度GDP同比增速從6.5%下調至5.0%，並將2020年全年GDP增速從5.0%下調至4.8%。

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野村預計，未來幾月將會有更多金融援助措施和政策寬鬆出台，包括在未來幾周分別下調1年期存款基準利率和1年期MLF中標利率各25個基點，還預計將有推升終端需求的政策出台。

此外，野村還預計政府將在未來幾月分別下調1年期存款基準利率和1年期MLF中標利率各25個基點。然而，中國目前的降息空間十分有限，政策空間也較前幾輪寬鬆周期明顯縮小，不認為政府會推出新輪大規模刺激措施。

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責任編輯：游昊雲

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