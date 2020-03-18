【中美角力】批華驅逐記者 美國安會籲中國專心抗「武漢冠狀病毒」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行之際，中美角力持續升級，中國外交部要求《紐約時報》等3間美媒的美籍記者10日內交還記者證，不得在中國包括港澳從事記者工作。美國國家安全委員會在Twitter發文，批評中國驅逐記者，呼籲中方集中精力，與所有國家抗擊「武漢冠狀病毒（Wuhan coronavirus）」。

美國國家安全委員會周二（17日）在Twitter發布兩則帖文，第一則寫道中共決定驅逐中國和香港的記者，這朝著剝奪中國人民和世界獲得有關中國的真實信息的邁出又一步。另一則推文則稱，美國呼籲中國領導人從驅逐新聞記者、散佈虛假信息，重新集中精力，到與所有國家一起制止「武漢冠狀病毒」。

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據中央社報道，，這是美國國安會首度以「武漢冠狀病毒」稱呼新冠肺炎，此前其推文都以新型冠狀病毒（Coronavirus）或COVID-19稱呼。國安會的用詞被指是呼應美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

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蓬佩奧本月初公開談到新冠肺炎疫情時，曾說「武漢病毒」或「武漢冠狀病毒」字眼。

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蓬佩奧周二回應中國驅逐記者時稱，對中方採取得措施感到遺憾，希望北京重新考慮，又指中方行動，會剝奪世界及中國人民，在新冠肺炎造成嚴峻挑戰時所掌握到的資訊。針對中國指稱新措施是因美國作法而被迫進行的反制，蓬佩奧回擊表示，他會站在這裡讓記者盡管提問並作出回應，但外界都知道這種自由不存在中國。

另外，美國總統特朗普連日用上「中國病毒」（Chinese Virus），他稱自己用「中國病毒」一詞是非常準確，因病毒確實來自中國。對於中國外交部發言人耿爽昨稱，近來美國一些政客把新冠病毒同中國相聯繫、搞污名化，中方強烈憤慨、堅決反對，特朗普表示，中國質疑美軍帶入病毒才是對美軍的污名化。

責任編輯：伍樂

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