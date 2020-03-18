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【新冠肺炎】內地研究：A型血易受感染 O型血風險較低

社會熱點 11:57 2020/03/18

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，內地最新研究結果顯示，血型與是否較易感染新冠肺炎存在關聯，A型血的人相對容易受感染，O型血的人則風險較低。

該次研究是新冠肺炎爆發以來，首次研究疫情與血型的關係。但研究人員也指出，此只屬初步研究，尚待進一步考證。

只屬初步研究 尚待考證

研究由南方科技大學、上海交通大學、武漢中南醫院、武漢金銀潭醫院等8間大學和醫院合作，對武漢和深圳近2000名患者進行觀察，研究新冠肺炎的感染以及死亡情況，與A、B、O、AB血型的關係，並對照健康人群。研究報告3月17日刊發在預印本平台medRxiv，尚未經同行評議。

研究數據顯示，在3694名來自武漢的健康人群中，A型、B型、AB型和O型的分佈比例分別為32.16%，24.90%，9.10%和33.84%。來自武漢市金銀潭醫院的1775名確診患者中，這一比例則分別為37.75%，26.42%，10.03%和25.80%。

研究人員稱，對比健康人群的比例，患者A型和O型的比例顯著高於和低於正常人的血型比例。

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另外，深圳市調查了23368名正常人的A、B、O和AB血型的比例分別為28.77%、25.14%、38.77%和7.32%；而深圳285名新冠肺炎患者中，A、B、O和AB血型的比例分别为28.77%、29.12%、28.42%和13.68%。數據顯示，雖然A型血的比例數據持平，但O型血比例明顯低於正常人的血型比例。

A型血可能需特別加強自身保護

領導研究的武漢大學中南醫院院長王興煥指出，A型血的人可能需要特別加強自身保護，以減少感染機會，而A型血的患者亦可能需要接受更多監察及治療。

研究人員稱，這項研究仍在初步階段，但敦促政府和醫療機構，在檢查及管理患者時引入血型檢查，並考慮血型差異，以幫助評估患者風險。

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責任編輯：伍樂

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