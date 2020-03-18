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【諜戰疑雲】美籍華人導遊充當中國情報員罪成 判囚四年

國情動向 12:07 2020/03/18

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去年九月被捕的美籍華人導遊彭雪華（XueHua Peng，音譯）周二被控非法充當中國政府代理人，傳遞美國國家機密信息，被判入獄四年。

2015年至2018年期間 共進行六次交易

據美國之音報道，司法部的公告顯示，彭雪華去年11月已認罪，美國地方法官吉列姆（Haywood Gilliam）周二根據認罪協議做出了判決，並要求彭支付3萬美元（約23.3萬港元）的罰款。檢方指，彭雪華根據中國國安人員的命令，在酒店房間留下現金，換取在小型電子設備上儲存的美國國家安全機密信息。

美國司法部（新華社資料圖片）

彭雪華在認罪協議中表示，他在2015年的一次商務旅行時與中國國家安全官員接觸，並同意收集和傳遞信息。交易信息最初通過電話傳達，後來是通過微信。在2015年至2018年期間，彭雪華進行了六次交易，每次都在酒店房間的信封裡留下多達2萬美元，彭雪華因此獲得了至少3萬美元的報酬。

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彭雪華還表示，從未被告知這些設備的內容，也從未了解過他們存儲了什麼信息。

據悉，彭雪華現年57歲，是三藩市一間旅遊公司的總裁，為中國遊客和學生提供觀光服務，但沒有發現該公司的網站。彭雪華于2001年持臨時商務簽證入境，在2006年結婚後成為合法永久居民，並於2012年9月成為美國公民。他有機械工程的背景，在加州獲得了針灸師的執照。

責任編輯：費風

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