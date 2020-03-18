【中國經濟】疫情令政策裂變　智囊：中國勢放水救經濟

▲ 內地智囊專家分析，應對超常衝擊應打破「大水漫灌」禁忌，料後續寬鬆政策陸續有來，今次疫情可能成為政策取向拐點，重回加槓桿軌道。

新冠肺炎疫情衝擊下，內地本周一公布的1至2月投資、消費、工業數據全部錄得雙位數的負增長，經濟形勢嚴峻。隨着疫情在歐美爆發，全球開啟「放水救市」模式，中國亦勢加入寬鬆潮降準放水。

內地智囊專家分析，應對超常衝擊應打破「大水漫灌」禁忌，料後續寬鬆政策陸續有來，今次疫情可能成為政策取向拐點，重回加槓桿軌道。

【中國經濟2020】人民日報：疫情續衝擊次季經濟 要加大逆周期調節

【中國經濟】渣打下調中國今年GDP增​​長預測至4% 疫情添全球經濟衰退風險

事實上，國家發改委官員昨在記者會亦稱，中國擁有的政策工具依然存在，將密切監測經濟運行態勢，根據實際發展需要，適時推動相關儲備政策出台實施，加大政策對冲力度，力爭將疫情的影響降到最低。

發改委：加大政策對冲力度

新冠肺炎疫情雖在內地基本受控，但在歐美蔓延對環球經濟產生更強烈衝擊。在英美主要國家連續降息放水之後，人民銀行周一如期定向降準，這被認為是提前對冲首兩月的利空數據，並且與美聯儲局和歐洲央行的協同行動，希望穩定全球市場恐慌情緒。

【中國經濟】數據插水難見V型反彈 「保6」已成假議題

【中國經濟】「三駕馬車」死火 中南海最擔心是失業潮

不過，相比美聯儲局月內兩度降息至「零利率」的猛藥，人民銀行定向降準釋放5,500億元（人民幣，下同）只能算是保守治療。內地經濟學家鄧海清指，央行採取的定向降準幾乎是最弱的貨幣寬鬆方式，未超市場預期，顯示貨幣政策依然在保持定力，恪守「不搞大水漫灌，兼顧內外平衡」原則。

不過，首兩月經濟數據嚴重遜於預期，均創歷史新低，顯示今年經濟承受的壓力也將達到超預期程度。而國家統計局發言人毛盛勇仍定調「疫情的影響是短期的、外在的、可控的」，外界普遍認為，降準只是寬鬆周期的開端，當局將繼續出台措施刺激經濟。

中國經濟真正危機：復工≠復產 復產≠復元

【中國經濟】内地首兩月「三駕馬車」創新低 官方稱經濟影響短期可控

國務院發展研究中心原副主任王一鳴表示，當前仍有人反對大力度刺激，提出不應搞大水漫灌，「但是針對超出預期的重大事件，財政政策和貨幣政策若不反應是不對的」，他強調，雖然刺激政策可能會帶來副作用，但應對當前這種巨大衝擊，即使有一定副作用，也要兩害相權取其輕。

至於政策層面，經濟界普遍認為，決策層將以「寬財政」為主，貨幣「緊平衡」的政策組合支持經濟恢復，此前，各地方政府已祭出34萬億規模的超級「新基建」，料將成為下半年刺激經濟的主力。

料財赤明顯增 明年可調減

鄧海清指「寬財政」是目前最好政策，應盡快發行特別國債、特別地方債，不僅可直接產生需求，而且政府加槓桿好於企業、居民加槓桿，並可通過宏觀調控動態調整，「預計今年財政赤字會有明顯增加，待經濟恢復至正常軌道，明年可以調減，是可逆的政策。」

【中國經濟】最壞時刻恐未到 「三駕馬車」死火或預示首季GDP衰退

【中國經濟】高盛料中國首季GDP跌9% 全年增長3%

內地經過過去幾年「去槓桿」政策，在疫情之前已出現「調槓桿」基調轉向迹象，今次疫情開啟寬鬆周期亦可能加快政策轉軌。清華大學中國經濟思想與實踐研究院創始院長李稻葵指出，疫情之後中國經濟將面臨刺激需求的課題，這不僅是疫情衝擊的短期問題，亦是中國經濟向內需型經濟轉型的長期任務。

【新冠肺炎】福布斯文章：中國製造中心模式已死 誰會取代中國？

【中國經濟】統計局：次季中國經濟將明顯回升 下半年更穩健

他指疫情可能成為政策思路的拐點，下階段工作不再是降低槓桿率，「中國經濟儲蓄率較高，宏觀槓桿率就相應應該高，這個高槓桿背後應該有一個流動機制，讓不良資產通過正常市場經營退出，新的槓桿上來，調整槓桿結構，優化槓桿質量。」

本報駐北京記者：潘攀

【中國經濟】發改委等23部門聯合發文促消費 提建設中國特色市內免稅店

【新冠肺炎】疫情衝擊 亞開行料中國損失將逾千億美元

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響