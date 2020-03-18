【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測 標普料增長2.9%

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，中國經濟形勢嚴峻，多家外資機構下調對中國今年GDP預估。標普預計，受新冠肺炎疫情影響，亞太區經濟將陷入衰退，並調低今年中國經濟增長預測至2.9%。野村預計內地首季GDP實際增速可能現負增長，並將今年GDP增​​速由5%下調至4.8%。

標普將今年亞太區經濟增長預測調低至少於3%，相信最少兩季經濟出現衰退。內地近期經濟數據顯示，受疫情打擊沉重，將中國經濟增長預測由4.8%調低至2.9%。

部分機構對中國一季度及2020年全年GDP按年增速的預估：

（注：括號內為之前的GDP預估值）

機構 Q1 (單位% ) 2020年 (單位% ) 野村 0 4.8（5.0） 高盛 -9（2.5） 3（5.5） 瑞銀 -5 1.5 渣打 -4.2 4（5.5）

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野村發布最新報告，指疫情在全球迅速蔓延，並演變為大流行，將在未來數個季度對中國外需造成巨大壓力，將內地今年兩季度GDP按年增速由6.5%下調至5%，並下調全年GDP增​​速至4.8%。

野村：內地首季GDP可能現負增長

野村指，中國今年1月至2月的經濟數據低於市場預期，反映疫情的嚴重影響，經濟受到的實際衝擊可能比首兩個月數據所反映出來的下滑更甚。

報告稱，中國目前商業復甦仍緩慢，僅恢復到正常水平的70%，即使預期會續回升，但3月份經濟活動數據仍將錄得負值。根據情形分析，預計中國實際GDP按年增速將從2019年第四季的6%降至首季的0%。

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野村預期，疫情同時打擊供應鏈和需求，加大信貸投放以刺激需求的常規政策，或未能奏效，料中國在未來幾月將推出更多金融援助措施和政策寬鬆，尤其預計政府將在未來數周分別下調1年期存款基準利率，以及1年期中期借貸便利(MLF)中標利率各25基點。但由於目前的政策空間較前幾輪寬鬆周期明顯縮小，不認為會推出新一輪的大規模刺激措施。

瑞銀最新報告則稱，即使有更多政策支持，中國經濟今年的增長率也將降至1.5%。瑞銀稱其預測已考慮了二季度到四季度期間，壓抑的需求釋放且已經全部復工，同時還有規模超過GDP 2%的財政政策支持以及貨幣政策寬鬆。不過他們報告稱，面對疫情爆發和出行限制，貨幣對刺激增長的作用有限。

瑞銀投資研究部首席中國經濟學家汪濤在報告中指出，超預期的財政刺激措施、房地產市場快速反彈，都可能推高下半年的經濟活動，但幅度也是有限的，即便在樂觀情形下中國今年經濟增速也不太可能超3%。

責任編輯：蒯宇澄

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