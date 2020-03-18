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【中美角力】袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　

社會熱點 12:54 2020/03/18

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新冠肺炎全球大流行，演變為中美角力，中方宣稱美軍把病毒帶到武漢。香港大學教授袁國勇直指這說法毫無實證、自欺欺人，並直言「為滿足各種欲望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。」

新冠肺炎全球大流行，演變為中美角力，中方宣稱美軍把病毒帶到武漢。香港大學教授袁國勇直指這說法毫無實證、自欺欺人，並直言「為滿足各種欲望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。」

他並指，中國人完全忘記SARS教訓，並稱「如此態度，十多年後，沙士（SARS）3.0定必出現。」

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港大微生物學系講座教授袁國勇與其徒弟、同系名譽助理教授龍振邦今在香港媒體聯名撰文，該文以「大流行緣起武漢，17年教訓盡忘」為題，文中首先針對本次病毒名稱直言，俗名是約定俗成，清楚明白便可，並指「民間及國際媒體則稱之為武漢冠狀病毒或武漢肺炎，直接簡單」。

「毫無實證，自欺欺人」

該文接著探究此次疫情病毒的來源，除分析目前探究病毒宿主的說法，對於網傳病毒源自美國之說，直指是「毫無實證，自欺欺人」，並呼籲外界勿再亂傳，以免貽笑大方

同時文章也痛批，在SARS後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，並直指武漢新冠狀病毒是「中國人劣質文化之產物」、「中國人陋習劣根才是病毒之源」，同時預言「如此態度，十多年後，沙士（SARS）3.0定必出現。」

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責任編輯：伍樂

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