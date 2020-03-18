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【新冠肺炎】武漢連日出現門診新增病例 醫生：危險信號

社會熱點 13:10 2020/03/18

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）本土疫情緩和之際，武漢連日出現門診新增病例，當中有個案不排除社區感染，有醫生認為這是危險信號，擔心有未被排查到的病源，將會疫情死灰復燃的漏洞。

據武漢衛健委通報，武漢連續5日都有來自門診的新增確診病例。其中，3月17日的新患者是菜市場管理人員，推斷感染來源為菜市場暴露或市場人員接觸感染所致。3月16日的確診人士住武昌區長江紫都，初步推斷感染來源為其父親（2月確診）。

至少3宗不排除社區感染

3月15日，武漢新增4宗病例，其中2人來自門診，1人患者家屬有外出和小區活動軌跡，所住樓棟曾出現確診病例，不排除社區間接感染的可能，另1人曾有在小區活動、外出上班和醫院就醫，不排除社區或家庭成員感染的可能。

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武漢3月14日亦有4宗新病例，1人來自門診，但官方未有詳情說明。3月13日4宗新病例中，1人來自門診，患者居家期間曾在小區內活動，不排除社區感染可能。

防控有漏洞

人民日報社旗下《健康時報》今日報道，有專家稱，在武漢封城、社區封閉、形勢趨緩的情況下，還有門診新增病例，這是個危險信號。報道引述武昌方艙醫院醫療隊醫生表示，如果連續出現小區新發病人，說明防控還有一定漏洞。

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「來自社區的新增病例是一個比較棘手的問題，病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，弄清楚如何被感染的這個問題很關鍵。」該名醫生表示，如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，目前最擔心的是會有未被排查到的病源，而這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在。

對於有新確診患者，懷疑是被其2月確診的父親所感染，醫生認為，如果患者父親是確診病例，患者作為密切接觸者也應已被隔離14天，即使其父2月底被確診，其隔離期也已超過14天，「為什麼在隔離期沒發病，而最近突然發病，也是一個值得思考和警醒的問題」。

責任編輯：伍樂

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