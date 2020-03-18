【新冠肺炎】內地企業格力推新冠病毒淨化器 惟網民不買賬

新冠肺炎已成為全球大流行，能消毒、滅菌的產品一時間成為消費熱點。內地企業格力電器表示，已研發出新冠病毒淨化器，在原有的空氣淨化器可以殺病毒（其他病毒，非新冠）的基礎上，創造了針對新冠病毒的新技術。據格力董事長董明珠表示，該款淨化器效果非常好，可惜面世有點晚。不過網民卻質疑格力可能是虛假宣傳。

董明珠17日表示，格力在前幾年就開始投入研發可殺滅細菌和病毒的抗病毒空氣淨化器，疫情發生以來，差不多用時2個月，格力在原有可殺滅病毒的空氣淨化器基礎上創造了新技術。

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她介紹，該款產品「專門針對現在新冠狀病毒進行淨化，效果非常好」，但也表示可惜有點晚了，「如果早一個月或一個半月前有，醫護人員（或許）不會有這麼多感染。」

經查，目前該產品已經在線上平台「董明珠的店」上線售賣，售價1.2萬元人民幣（約1.33萬港元）。產品介紹寫道「空氣中新型冠狀病毒（COVID-19）被殺除率99%以上；冠狀病毒（HCoV-229E）殺滅率≧99.9%；有效阻斷病毒空氣傳播途徑；有效去除各種顆粒物。」

不過，有不少網民對此款產品不買賬，認為涉及虛假宣傳。有人評論稱，把普通空氣淨化器的濾芯改造一下，也可達到消滅新冠病毒的水平。還有人質疑價格太高，沒有量產意義，還不如用消毒水方便。

責任編輯：費風