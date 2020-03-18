【新冠肺炎】北京半日新增境外輸入病例11宗 西班牙5宗英國4宗

新冠肺炎疫情全球蔓延，境外輸入中國的病例明顯增多。北京衛健委表示，今日（18日）0時至12時，北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例11例，累計報告境外輸入確診病例54例，治愈出院病例5例。

北京衛健委官方微博「首都健康」稱，新增報告境外輸入確診病例11例,其中西班牙5例、英國4例、巴西1例、盧森堡1例；疑似病例3例，其中奧地利2例、匈牙利1例。治愈出院病例1例。

無新增報告本地新冠肺炎確診病例。治愈出院病例4例。截至3月18日12時，累計報告本地確診病例415例，治愈出院病例373例，治愈出院率89.9%。

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國家衛生健康委員會今日稍早公告，17日新增報告境外輸入確診病例12例（廣東5例，北京3例，上海3例，四川1例）。截至3月17日24時，累計報告境外輸入確診病例155例。

國務院總理李克強周一主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，當前境外輸入病例給疫情結束帶來不確定性，要強化同有關國家溝通和行動協調，推動共同執行履行疫情防控指南，嚴格執行個人、地方、接待方、家庭等報告製度，做好居民出境旅遊提醒。

責任編輯：蒯宇澄

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