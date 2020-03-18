  • 20°C
香港時間 : 2020318日 (三) 14:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】北京半日新增境外輸入病例11宗 西班牙5宗英國4宗

經濟脈搏 14:09 2020/03/18

分享：

新冠肺炎疫情全球蔓延，境外輸入中國的病例明顯增多。北京衛健委表示，今日（18日）0時至12時，北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例11例，累計報告境外輸入確診病例54例，治愈出院病例5例。

北京衛健委官方微博「首都健康」稱，新增報告境外輸入確診病例11例,其中西班牙5例、英國4例、巴西1例、盧森堡1例；疑似病例3例，其中奧地利2例、匈牙利1例。治愈出院病例1例。

無新增報告本地新冠肺炎確診病例。治愈出院病例4例。截至3月18日12時，累計報告本地確診病例415例，治愈出院病例373例，治愈出院率89.9%。

【全球大流行】北京小湯山醫院重新啟用 接收境外輸入病例

【全球大流行】持續有境外輸入病例 官媒發文：防疫道路千萬條，不止回國這一條

【新冠肺炎】 台灣單日新增10宗輸入病例創新高 多數曾歐遊

【新冠肺炎】武漢連日出現門診新增病例 醫生：危險信號

【全球大流行】湖北入省要自費隔離14天 内地多名瞞旅遊史患者遭判刑

【中美角力】袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人 中國陋習才是病毒之源

國家衛生健康委員會今日稍早公告，17日新增報告境外輸入確診病例12例（廣東5例，北京3例，上海3例，四川1例）。截至3月17日24時，累計報告境外輸入確診病例155例。

國務院總理李克強周一主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，當前境外輸入病例給疫情結束帶來不確定性，要強化同有關國家溝通和行動協調，推動共同執行履行疫情防控指南，嚴格執行個人、地方、接待方、家庭等報告製度，做好居民出境旅遊提醒。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】北京局部封城加碼　周一起境外進京一律隔離14日 費用自理
2020/03/15
【新冠肺炎】北京局部封城加碼　周一起境外進京一律隔離14日 費用自理
【新冠肺炎】北京防疫新規：餐廳每枱間隔1米 禁面對面用餐
2020/03/15
【新冠肺炎】北京防疫新規：餐廳每枱間隔1米 禁面對面用餐
【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機　抵北京後確診新肺炎
2020/03/16
【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機　抵北京後確診新肺炎
【肺炎疫情】中美外交戰升級！美促中方勿播荒誕傳言 京反駁
2020/03/17
【肺炎疫情】中美外交戰升級！美促中方勿播荒誕傳言 京反駁
【全球大流行】返京後違隔離令外出跑步 澳籍華人被公司開除
今日
【全球大流行】返京後違隔離令外出跑步 澳籍華人被公司開除
奧地利 匈牙利 巴西 盧森堡 疫情 李克強 英國 北京 上海 西班牙

下一篇文章

【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測 標普料增長2.9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%
【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%
中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部
【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關