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【新冠肺炎】國家衛健委發指引：無聚集、通風好可不戴口罩

社會熱點 14:09 2020/03/18

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行之際，內地本土疫情緩和，國家衛健委印發口罩指引，當中提到普通公眾居家、戶外，無人員聚集、通風良好下，建議不戴口罩。

對於各種口罩清洗、消毒等措施，指引強調，均無證據證明其有效性。至於口罩使用時間，指引表示，一次性醫用口罩和醫用外科口罩均為限次使用，累計使用不超過8小時；職業暴露人員使用口罩不超過4小時，不可重複使用。

有網民表示，終於可以在戶外空曠地方，理所當然的不戴口罩。但亦有不少網民稱，以防萬一，出門還是會戴口罩，又認為境外輸入病例愈來愈多，關鍵是要限制入境人員。另有人認為，有關不戴口罩的建議，可能是為了節約口罩。

高風險地區工作 建議戴N95

根據上述「公眾科學戴口罩指引」，普通公眾居家、戶外，無人員聚集、通風良好，防護建議不戴口罩。至於處於人員密集場所，如辦公、購物、餐廳、會議室、車間等，或乘坐電梯、公共交通等，在中、低風險地區，應隨身備用口罩，與其他人近距離接觸（小於等於1米）時戴口罩。在高風險地區，戴一次性使用醫用口罩。

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普通公眾有咳嗽或打噴嚏等感冒症狀，則要戴口罩。對於與居家隔離、出院康復人員共同生活的人員，亦要戴口罩。

指引表示，特定場所人員，處於人流密集的醫院、汽車站、火車站、地鐵站、機場、超市、餐館、公共交通工具及社區和單位進出口等場所，中、低風險地區工作人員戴一次性醫用口罩或外科口罩；在高風險地區，工作人員戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

在監獄、養老院、福利院、精神衛生醫療機構，及學校教室、工地宿舍等人員密集場所，在中、低風險地區，日常應隨身備用口罩，與其他人近距離接觸（小於等於1米）時戴口罩。在高風險地區，工作人員戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

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而重點人員，即新冠肺炎疑似病例、確診病例和無症狀感染者，密切接觸者，以及入境人員（從入境起到隔離結束），要戴醫用外科口罩或無呼氣閥符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

此外，醫護人員，和從事疫情防控相關的行政管理、警察、保安、清潔的人士，建議戴醫用外科口罩。在新冠肺炎確診病例、疑似病例患者的病房、ICU工作的人員等，戴醫用防護口罩。從事呼吸道標本採集的操作人員，氣管插管、肺移植手術、病理解剖等工作人員，要戴頭罩式（或全面型）動力送風過濾式呼吸防護器，或半面型動力送風過濾式呼吸防護器，加戴護目鏡或全面屏。

責任編輯：伍樂

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