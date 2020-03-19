【台灣疫情】再增8病例　高中生與同班同學確診全校停課（不斷更新）

新冠肺炎全球大流行大爆發，台灣疫情亦有反彈趨勢。繼昨天通報25個新確診個案後，台灣衛福部長陳時中今天（19日）下午宣布，再新增8例新增案例，7例為境外移入，1例土本案例。北部一名高中生日前確診，全班停課。不過，中央流行疫情指揮中心表示，此高中生的同班同學也確診，達全校停課標準。

此校是全台首個因新冠肺炎疫情而全校停課的高中，期程14天。學校同步啟動線上教學，供學生在停課期間在家進行自主學習。

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依台灣教育部訂定的停課標準，高中以下學校，若一班有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課；一校有2名以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課。

北部一名高中生1月與家人同遊希臘，3月5日才返台，12日出現喉嚨痛情形，13日因咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀就醫，15日確診，這名學生就讀班級從16日起停課14天。

校方15日接獲消息後，立即連絡廠商進校噴藥，全校消毒，針對這名學生的班級也加強清潔、消毒。

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責任編輯：鄧國強

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