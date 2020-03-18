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【台灣疫情】反彈！台灣今新增23宗確診新冠肺炎　再創單日新高（不斷更新）

社會熱點 15:22 2020/03/18

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新冠肺炎全球大爆發後，原本疫情平緩的台灣，出現了反彈。台灣中央流行疫情指揮中心今午公布，台灣新增23宗確診新冠肺炎個案，再創單日新高，全台累計病例數也達100例。

中央流行疫情指揮中心今日（18日）表示，昨（17）日台灣新增884例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計18,812例（含17,793例排除），其中100例確診。

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這100個案中，分別為71例境外移入及29例本土病例。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

台當局：非台籍人員一律限制入境

面對境外輸入風險，台灣衛福部長陳時中今日宣布，非台籍人員一律限制入境，另不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天，有關措施周四（19日）凌晨零時起實施。

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台灣的外交部長吳釗燮補充，外籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可者外，一律禁止入境，持相關證明入境亦需遵從防疫規範。相關規範及解除時間，由疫情指揮中心決定。

至於3月5日至14日有歐洲旅遊史的民眾，將回溯進行居家檢疫，由入境起計居家檢疫14天，期間不得外出，當局會發放檢疫補償。由於這段期間有歐洲旅遊史的相關人員非常多，當局呼籲民眾主動通報鄉鎮區公所，但不要謊報，強調謊報會追究責任。

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責任編輯：鄧國強

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