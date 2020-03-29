【台灣疫情】台增15宗病例 全台累計迫300宗（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，台灣疫情亦有反彈趨勢，持續發現輸入病例。本網將每日更新台灣疫情情況。

3月29日

台灣的中央流行疫情指揮中心今日公布，台灣新增15宗新型冠狀病毒確診個案，其中14宗是境外輸入，餘下一宗是輸入個案的家人，全台至今有298宗病例。

境外輸入個案為9男5女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至27日，發病日介於2月15日至3月25日。個案發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史；主要是旅遊或工作。

3月27日

台灣當局今天公布，新增15宗新冠肺炎病例，均為境外移入個案，大多在美國、英國就學或工作，其中包括3起群聚感染，目前全台累計病例達267宗。

據台灣的中央流行疫情指揮中心，新增15例武漢肺炎病例，均為境外移入，分別為6女9男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月15日至25日，發病日介於3月8日至25日。

個案發病前，有7例在美國、6例在英國活動，出國目的多為工作（8例）或就學（5例）。

3月26日

台灣的中央流行疫情指揮中心今日公布，新增17宗新冠肺炎確診病例，其中2宗為本土個案，且都是境外移入引起的本土感染，全台累計252宗。

據指揮中心，新增15宗境外移入個案為7女8男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至23日，發病日介於3月11日至23日，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家，以英國6例最多。

本土病例（案246、247）均為境外移入個案的接觸者，其中案246為60多歲男性，為案209（美國移入）同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228（荷蘭移入）同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。

此外，大陸湖北陸續解封，台灣海基會今天表示，已請中華航空公司協助，指定上海兩班次航班，協助滯留湖北的台灣民眾返台，於今天受理並協助乘客統一訂位。

這兩架航班的航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日及3月30日各一架次，皆是晚間7時50分從上海浦東機場起飛，預計晚間9時50分抵達桃園。

海基會也說明，為照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後也將立即接受檢疫，並安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

3月25日

台灣通報，新增19宗新冠肺炎確診病例，全部都是境外移入個案。全台累計235人確診，維持兩人死亡。

中央流行疫情指揮中心表示，考慮到集會活動人潮長時間近距離接觸，有高度傳播風險，即日起，室內超過百人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。

至於室內100人以下、室外500人以下的公眾集會，可因應指引，從「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間距離」、「活動期間參加者為固定或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估。若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

據指揮中心，今日新增的19名確診人士為7男12女，年齡介乎10多歲至60多歲，個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。

而新增個案中，有4人與此前確診個案就讀英國同一所學校，研判為校園群聚。另一新病例在英國就學，與此前確診患者為高中同學，同遊英國並一同返台後確診。

另外，埃及旅遊團再多1人確診，連同接觸者總共10人感染。

3月24日

台灣今日宣布，新增20宗新冠肺炎確診病例，全為境外移入，多為旅外就學或工作。台灣累計確診增至215宗，維持兩人死亡。

新增的境外輸入個案，患者介乎5至60多歲，個案發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國活動史。

20宗個案中，有8人是在機場被發現，9人是居家檢疫者，1人為居家隔離者，另有2人是自行就醫。這些病例都在掌控中。

3月23日

台灣的中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增26宗新冠肺炎確診病例，其中25宗為境外移入，1宗本土案例，全台累計達195例，維持兩人死亡。

新增的25宗境外移入個案，年齡未滿5歲至70多歲，個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史，目的多為旅遊或工作，當中涉及5宗群聚，包括一起旅遊、職場同事等。

至於新增本土病例則是一名30多歲女性，為中研院群聚感染個案的同住接觸者，是中研院第5名確診個案。

3月22日

台灣新增16宗新冠肺炎確診病例，13宗屬境外輸入，3宗為本土病例。台灣累計確診169宗，2人死亡。

為避免疫情透過航空運輸傳播，中央流行疫情指揮中心宣布，周二（3月24日）凌晨0時起至4月7日，全面禁止旅客登機赴台轉機，暫訂為期兩星期。

據通報，台灣新增的13宗境外輸入病例，個案發病前分別有美國、埃及、德國、法國、義大利、英國、丹麥、紐西蘭及菲律賓等國活動史。

至於其中一宗本土個案，患者是機構護理師，目前感染源待釐清。指揮中心今表示，機構住民和工作人員已全面採檢，並遷出到其他地方照顧。

3月21日

台灣新增18宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入個案，年齡20多歲至70多歲，入境日期介於3月8至19日，3月6至19日期間發病。個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史。台灣衛福部長陳時中表示，其中1人為埃及團群組的第7例；另有一名20多歲印尼籍女性，3月中僅回印尼參加婚禮兩天一夜就染疫。

台灣陸委會宣布，即日起對全球旅遊疫情發布「第三級警告」（warning），促民眾應避免所有非必要的境外旅遊。另由於香港、澳門新冠肺炎境外輸入型確診個案近期攀升，因此將港澳旅遊警示調升為「紅色」最高級別，建議民眾不宜前往，並應儘速離境。台灣此前已對大陸發出紅色旅遊警示。

3月20日

台灣今日宣布，新增27宗新冠肺炎確診，其中24宗為境外移入，3宗本土病例，全台累計達135宗。另新增1人死亡，累計2死。

境外移入個案為15女9男，年齡介乎10多歲至80多歲，分別於3月6日至18日入境，介乎3月5日至18日發病，旅遊國家包括美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

新增3宗本土個案中，其中1人為30多歲男性，近期無出國史，但曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事近日出現疑似症狀，將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

另一名本土個案，是此前一宗確診者的同班女同學，3月17日發病，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。最後一宗近期無出國史，其同住家人目前無疑似症狀，將調查工作地點。

至於今天病逝的是一名80多歲長者，一確診就到加護病房，屬於重症，本身有糖尿病、高血壓、慢性腎衰竭，有在洗腎，曾用呼吸器治療，也有嘗試用抗愛滋病毒藥物治療，但情況不見好轉，最後併發敗血症休克過世。

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3月19日

台灣衛福部長陳時中19日下午宣布，再新增8例新增案例，7例為境外移入，1例土本案例。北部一名高中生日前確診，全班停課。不過，中央流行疫情指揮中心表示，此高中生的同班同學也確診，達全校停課標準。

此校是全台首個因新冠肺炎疫情而全校停課的高中，期程14天。學校同步啟動線上教學，供學生在停課期間在家進行自主學習。

依台灣教育部訂定的停課標準，高中以下學校，若一班有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課；一校有2名以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課。

北部一名高中生1月與家人同遊希臘，3月5日才返台，12日出現喉嚨痛情形，13日因咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀就醫，15日確診，這名學生就讀班級從16日起停課14天。

校方15日接獲消息後，立即連絡廠商進校噴藥，全校消毒，針對這名學生的班級也加強清潔、消毒。

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責任編輯：伍樂

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