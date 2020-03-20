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【台灣疫情】台增27人確診 24宗屬境外輸入 再添1死（不斷更新）

社會熱點 16:43 2020/03/20

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，台灣疫情亦有反彈趨勢，持續發現輸入病例。本網將每日更新台灣疫情情況。

3月20日

台灣今日宣布，新增27宗新冠肺炎確診，其中24宗為境外移入，3宗本土病例，全台累計達135宗。另新增1人死亡，累計2死。

境外移入個案為15女9男，年齡介乎10多歲至80多歲，分別於3月6日至18日入境，介乎3月5日至18日發病，旅遊國家包括美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

新增3宗本土個案中，其中1人為30多歲男性，近期無出國史，但曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事近日出現疑似症狀，將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

北部高中同班增至3人染疫

另一名本土個案，是此前一宗確診者的同班女同學，3月17日發病，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。最後一宗近期無出國史，其同住家人目前無疑似症狀，將調查工作地點。

至於今天病逝的是一名80多歲長者，一確診就到加護病房，屬於重症，本身有糖尿病、高血壓、慢性腎衰竭，有在洗腎，曾用呼吸器治療，也有嘗試用抗愛滋病毒藥物治療，但情況不見好轉，最後併發敗血症休克過世。

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3月19日

台灣衛福部長陳時中19日下午宣布，再新增8例新增案例，7例為境外移入，1例土本案例。北部一名高中生日前確診，全班停課。不過，中央流行疫情指揮中心表示，此高中生的同班同學也確診，達全校停課標準。

此校是全台首個因新冠肺炎疫情而全校停課的高中，期程14天。學校同步啟動線上教學，供學生在停課期間在家進行自主學習。

依台灣教育部訂定的停課標準，高中以下學校，若一班有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課；一校有2名以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課。

北部一名高中生1月與家人同遊希臘，3月5日才返台，12日出現喉嚨痛情形，13日因咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀就醫，15日確診，這名學生就讀班級從16日起停課14天。

校方15日接獲消息後，立即連絡廠商進校噴藥，全校消毒，針對這名學生的班級也加強清潔、消毒。

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責任編輯：伍樂

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