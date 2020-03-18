【中國經濟】美股指數期貨跌停 滬指尾盤跳水跌1.8%

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，受美股指數期貨急跌拖累，內地股市午後倒跌，滬指收跌逾1.8%，為連續6日下跌。分析指，受全球市場情緒的影響，A股中短期仍會維持震盪。

A股中短期料仍維持震盪

美國總統特朗普據悉正推敲一份總額或高達一萬億美元的緊急刺激方案，聯儲局重啟金融海嘯期間的「商業票據市場」，刺激美股反彈，道指升1048點。但午後，美股期貨跌停，道指期貨跌逾800點。

A股滬深兩市今日雙雙高開，早盤滬指曾升超1%，短暫重回2800點關口，但午後外圍市場避險情緒陡增，A股亦倒跌，截至收市，滬指報2728.76點，跌1.83%；深證成指報10029.57點，跌1.7%。創業板指則跌1.6%，報1887.04點。

【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測 標普料增長2.9%

【中國經濟】疫情令政策裂變 智囊：中國勢放水救經濟

【新基建】救經濟「新基建」有幾新？ 5G必然龍頭值得睇好

兩市成交合計總額為8,370億元（人民幣，下同），較上一交易日略有放量，其中，滬市成交3,186億元，深市成交5,184元。北向資金全日淨流出超60億元。

盤面上，多數板塊下跌，證券、通信設備、保險、國防軍工、林業種植業、食品飲料、房地產等跌幅居前，僅酒店餐飲、生物製藥逆市上升。

【中國經濟】數據插水難見V型反彈 「保6」已成假議題

中國經濟數據慘烈 何時出谷底還看3大因素

市場對全球新型冠狀病毒肺炎疫情擔憂加劇，但內地疫情則持續緩和，內地昨新增確診新型冠狀病毒病例13例，其中，湖北武漢僅新增確診病例1例，境外輸入確診病例新增12例。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響