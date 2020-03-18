【新冠肺炎】內地足壇首例 巴西籍球員確診 42人遭隔離

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，內地持續發現輸入病例。廣州今日通報，當地昨日新增3宗確診，均為境外輸入病例，其中一人是30歲巴西籍職業足球運動員。據報患者是中甲球隊梅州客家的巴西外援前鋒多利，成為中國足壇的首名感染者。

廣州衛健委今日通報，該名巴西籍男患者，現住梅州五華。他於周一（16日）從泰國曼谷乘搭春秋航空9C 6316航班，途經廣州白雲國際機場入境，經海關排查後轉運至廣州市胸科醫院隔離治療。

▲ 據報中甲球隊梅州客家的巴西外援前鋒多利（右）確診新冠肺炎。

昨日他被檢測到新冠病毒核酸陽性，之後轉至廣州第八人民醫院隔離治療，後來確診。截至昨日，初步甄別42名密切接觸者，均在梅州集中隔離醫學觀察。

提早結束泰國集訓回國 多利早已發燒

據《新快報》報道，該名確診患者是多利。報道指出，此前梅州隊一直在泰國華欣集訓，因外國疫情日益嚴重，提前結束訓練，周一回中國。據透露，多利因發燒，抵達機場就被隔離治療。

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梅州隊員透露，由於早已發燒，多利下飛機後立即被帶走。據悉，與多利相關的42名密切接觸者尚未出現症狀，梅州隊其他球員、教練和工作人員暫時都還沒事，但處於隔離狀態。

據報，30歲的多利在中國足壇打拼多年，2011年就到中國踢球，曾效力過長春亞泰、廣東日之泉、哈爾濱毅騰（現浙江毅騰）、呼和浩特中優。去年1月，多利自由轉會加盟梅州客家，上賽季一共為球隊出場27次，打進9球。

責任編輯：伍樂

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