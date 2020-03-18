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【中美角力】中美外交敏感時刻 美軍機今午逼近香港上空

國情動向 16:41 2020/03/18

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中美近日頻針鋒相對，南海局勢再生波瀾。追蹤美國軍機動向的「飛機守望」（Aircraft Spots）今日發布飛行路線圖顯示，美國海軍EP-3E「白羊座電子偵察機」穿過巴士海峽後，一度逼近香港。該賬戶還指出，再有多架美國軍機啟程飛入南海。

Aircraft Spots表示，呼號為SF925的美國海軍EP-3E「白羊座電子偵察機」闖入南海上空，在逾2萬呎高空執行任務，穿越高雄南部的巴士海峽後逼近香港。

該賬戶還指出，美國空軍兩架B52H戰略轟炸機TAINT01及02，同日離開位於關島的安德森空軍基地，亦飛入南海，兩架KC-135Rs空中加油機PIXIE01及02提供支援。

內地微博上也有消息指，3月18日早晨，美海軍一架編號為159893，呼號為SF925的EP-3E「白羊座電子偵察機」，從日本嘉手納基地起飛，飛越巴士海峽前往南海實施情報偵察，13點40分這架飛機在香港外海偵察。

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公開資料顯示，美EP-3E電子偵察機主要任務是獨自或與其他飛機一起在國際空域執行飛行任務，為飛行方隊的司令官提供有關敵方軍事力量戰術態勢的實時信息。在公海海域為己方人員提供相關情報，機組人員可以通過對情報數據的分析，確定偵察區域的戰術環境，並將相關信息盡快傳送到上級領導機關，以便各級決策者可以針對關鍵性的進展情況做出決策。

稍早前，美國太平洋艦隊15日發聲明表示，美國海軍以「羅斯福」號為主第9航母打擊大隊於15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。

責任編輯：尹航

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