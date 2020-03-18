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【中美角力】反制美媒 外交部：若媒體有意見 去向美國政府提出

國情動向 16:52 2020/03/18

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中美媒體戰持續升級，中國外交部稱，為反制美方打壓中國媒體駐美機構，要求《紐約時報》等3間美媒年底前記者證到期的美籍記者還記者證，今後不得在中國包括港澳從事記者工作。外交部發言人耿爽今日表示，造成當前局面起因和責任不在中方，如果哪家美國媒體有意見，可以去向美國政府提出。

耿爽今日在例行記者會上稱，中方採取的有關措施，「完全是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫的必要反制」，造成當前的局面，起因和責任都不在中方。

對於中美關係，耿爽稱中美建交40多年來，兩國人文交流合作蓬勃發展，雙方都從中獲益良多。事實上，中國媒體多年來為增進中國民眾對美國的客觀了解，發揮重要積極的作用。中方敦促美方摘下意識形態有色眼鏡，摒棄冷戰、零和博弈思維，多做有利於中美互信和合作的事。

促美停止打壓中國媒體 否則損失更大

他強調，中方不惹事，但也不怕事。又敦促美方立即停止對中國媒體的打壓，否則損失更大的將是美方。

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【中美角力】批華驅逐記者 美國安會籲中國專心抗「武漢冠狀病毒」

【中美角力】環球時報社評：「媒體戰」美方佔不了便宜

中國外交部今日宣布，針對美方將5間中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方對等要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》這5間美國媒體駐華分社，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

另針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

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美國國務卿蓬佩奧回應稱，對中方採取得措施感到遺憾，希望北京重新考慮，又指中方行動，會剝奪世界及中國人民，在新冠肺炎造成嚴峻挑戰時所掌握到的資訊。

《華盛頓郵報》執行主編Marty Baron在聲明中，譴責中國驅逐美國記者的任何行動，認為正值全球處在一場前所未有的危機之時，這尤其令人遺憾，此時公佈國際社會應對新冠疫情明確而可靠的信息至關重要。

《紐約時報》執行主編Dean Baquet也譴責中方這一決定，指對中國來說，倒退並與幾家世界頂級新聞機構切斷聯繫，是一個嚴重的錯誤。《華爾街日報》和道瓊斯通訊社總編輯Matt Murray表示，反對全球任何地方的政府干預新聞自由，又重申對全面深入報導中國的承諾沒有改變。

責任編輯：伍樂

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