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【新冠肺炎】北京據報分流國際航班至天津等 留學生如非必要倡暫停回國

社會熱點 17:25 2020/03/18

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新冠肺炎疫情「倒灌」或再度觸發本地傳播，在日益增大的境外輸入壓力下，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火建議，留學生無十分必須應暫停回國。同時，內媒「財新網」消息指，進入北京的國際航班將分流到其他機場。目前天津、石家莊、太原和呼和浩特機場已收到分流通知。

一名接近民航局的知情人士表示，太原機場也將承擔分流任務。他同時透露，國內航空公司執飛的國際航班將在3月18日起執行分流，國外航空公司暫不執行。

內媒消息指，北京機場國際航班將分流石家莊、天津等多地機場。

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北京半日新增11宗境外輸入病例，北京市疾病預防控制中心表示，截至3月17日，國外報告的新冠肺炎病例已經超過中國，防控形勢嚴峻。

為了保護自身健康，減少感染風險，提示海外留學生，一是要持續關注當地疫情變化，遵守當地法律法規，配合當地政府開展疫情防控，密切關注外交部、中國疾控中心、北京疾控中心官網，了解防控提示。二是做好個人防護，勤洗手、多飲水，經常換洗衣物。疫情高發不建議外出，外出也是建議自駕外出。

如非十分必須，應暫停回國，減少長途旅途導致的感染風險，確有回國需求，要評估自身健康狀況，若旅行要盡量選擇直飛航線。

北京日前已對所有入境人士，採取全部轉送至集中觀察點隔離的「最嚴策略」，並於周一起重啟2003年收治SARS患者的小湯山醫院，專治境外輸入病例。

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官媒央視昨日曾發文稱，每個人不管在國內還是海外，應對疫情的方式沒有太大區別，所以回國要理性，不能一窩蜂。文章還提到，防疫道路千萬條，不止回國這一條。任何一個國家的醫療體系都是有承載極限的，中國已為全球戰「疫」作出巨大貢獻，不能再無端增加中國的負擔。

責任編輯：伍樂

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