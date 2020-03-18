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【新冠肺炎】國家衛健委專家：若武漢連續兩周沒新確診 可解除封城

經濟脈搏 17:29 2020/03/18

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國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟接受《中國日報》採訪時表示，若武漢最後一例新增病例之後連續兩周沒出現新病例，武漢的封城措施應可解除。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山則在廣州疫情防控新聞發布會上表示，預防新冠肺炎不能靠集體免疫。

李蘭娟表示，預計武漢新增新冠肺炎病例數量不久將清零，如果最後一例新增病例之後連續兩周沒出現新病例，疫情風險將大大降低，武漢的封城措施也應可解除。她同時強調，武漢不再封城之後應繼續採取嚴格的防控措施，加大社區觀察，建議要求所有的發燒病人接受新冠病毒核酸檢測，嚴防疫情死灰復燃。

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國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟

此外，鍾南山在新聞發布會上則介紹，新冠肺炎疫情發生近3個月，病毒主要通過呼吸道傳播，但不局限於呼吸道傳播，傳染性比SARS、MERS都高。而新冠肺炎死亡率與普通禽流感相比要高，雖然國際上有一些新藥嘗試，但目前還沒有出現特異針對性治療藥物。

鍾南山：預防新冠肺炎不能靠集體免疫

他也稱，現在沒證據證明新冠病毒一次感染可終生免疫，因此不能靠集體免疫解決問題，「沒強力干預，新冠肺炎不可能消失。」他指出，中國採用的圍堵高疫情地區、其他地區群防群控屬有效措施，又指群防群管控核心有4個，早防控、早發現、早診斷、早隔離。

他表示，武漢在疫情開始時防護意識不夠，防護材料也不夠，所以導致比較多的醫護人員被感染，差不多有三千多例，這就造成很大的被動。後來上游防護做得比較好，其他城市並沒有失守，所以才能組織四萬多人去武漢支持。

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責任編輯：游昊雲

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