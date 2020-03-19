【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？

美國總統特朗普每每稱呼中國國家主席習近平，都說是他的朋友，並常常讚賞有加。如就在上月，兩人還就新冠肺炎疫情通過一次電話。通話後，特朗普盛讚中國和習近平說︰「他們真的很努力，我認為他們做得很專業。」

當然，外界並不認為特朗普真的會視習近平為朋友。在特朗普任內，中美不但開啟了史無前例的貿易戰，而且美國將中國列為頭號戰略競爭對手。特朗普的內閣成員，如副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、貿易顧問納瓦羅等更是對中國出言不遜，屢屢抨擊中國的內政外交政策。

雖然，特朗普對習近平的「友誼」，外界更相信是特朗普與他的執政團隊一個唱紅臉，一個唱白臉。以胡蘿蔔加大棒的方式，圍堵、遏制中國的發展和崛起。但畢竟習特之間的良好互動，還是有利於雙方在一些重大國際問題上的合作，如半島核問題等。

特朗普稱「中國病毒」 與「老朋友」習近平撕破臉？

然而，前日特朗普在推特（Twitter）上罕有地改以「中國病毒」形容新冠肺炎，惹來中國外交部「污名化」中國的強烈批評。昨天，他更是強調「中國病毒」這一表達「非常準確」，他辯稱中國指病毒來源是美軍才是對美軍的污名化。大有與「老朋友」習近平撕破臉之勢。

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原本病毒全球流行，外界期待的應是各國拋棄分歧，攜手抗疫。但中美兩個全球最大的經濟體不但未能彌合歧見，反添新恨。

尤其是彼此原本就缺乏的相互信任，會隨着習特「友誼」關係生變而更加崩塌。並可能導致雙方在今後的國際問題上的合作基礎動搖。

試想如果中美兩國在關係到全人類健康福祉的抗擊病毒疫情都無法攜手，又如何在其他領域合作呢？而中方一直強調的中美關係始終是「合作大於分歧」說法，恐怕也該到了畫句號的時候了。

而彼此的互信崩塌也可能進一步帶來中美各個領域關係的不確定性，特別是安全領域，比如南海雙方的軍事行動，擦槍走火發生衝突的可能性會加大。

本報記者：伍樂

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