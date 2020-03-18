  • 21°C
香港時間 : 2020318日 (三) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】政治局常委會會議：武漢要逐步推進復工復產

國情動向 19:47 2020/03/18

分享：

中共中央政治局常務委員會今日召開會議，中共總書記習近平主持並發表重要講話。習近平指出，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加，要毫不放鬆各項防控工作，決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢發生逆轉。會議又指出，武漢要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控。

會央視報道，議分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟形勢，研究部署統籌抓好疫情防控和經濟社會發展重點工作。

習近平指出，全國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢不斷鞏固和拓展，同時面臨不少新情況新問題，特別是境外疫情擴散蔓延，及其對世界經濟產生不利影響，為中國疫情防控和經濟發展帶來新挑戰。

國際疫情快速蔓延 輸入風險增加

他強調，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻性。湖北和武漢醫療救治、社區防控和後續工作任務依然艱鉅繁重，其他地區人員流動和聚集增加，帶來疫情反彈風險依然存在，特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加，要毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，完善應對輸入性風險的防控策略和政策舉措，加強同有關國家疫情防控交流合作，提供力所能及的幫助。

【新冠肺炎】國家衛健委專家：若武漢連續兩周沒新確診 可解除封城

【新冠肺炎】專家：武漢新增確診有望3月20日左右清零 兩大問題不能鬆懈

【新冠肺炎】湖北疫情高風險區只剩武漢 内地抗疫轉守為攻

會議強調，堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰。要繼續加強醫療救治，努力提高治愈率、降低病亡率。完善社區防控，有序擴展無疫社區居民活動空間。武漢市要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控措施。

湖北省要同有關省份主動對接，做好「點對點、一站式」輸送返崗、外地滯留在鄂人員返鄉等工作，人員流入地要落實屬地責任。要穩妥做好疫情善後工作，防範化解社會矛盾。要突出抓好北京等其他重點地區疫情防控。

會議要求，要落實外防輸入重點任務，要完善同有關國家的防控策略協調機制，加強防控和救治經驗分享，推動聯合科研攻關。

中國經濟下行壓力持續加大 要提高復工復產效率

經濟方面，會議指出，受國內外多種因素影響，當前中國經濟下行壓力持續加大，各級要積極有序推進企事業單位復工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度。所轄縣區均為低風險的省份，要全面恢復正常生產生活秩序。

【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測 標普料增長2.9%

【中國經濟】數據插水難見V型反彈  「保6」已成假議題

除湖北、北京以外，對省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序。低風險地區之間人員和貨物流動，必要的健康證明要做到全國互認，不得再設置障礙，不對人員採取隔離措施。要提高復工復產效率，圍繞解決企業用工、資金、原材料供應等需求，針對精準施策。要及時化解合同履約、企業債務、勞資關係等糾紛。

會議強調，要加強對國際經濟形勢的研判分析，及時制定有針對性的政策舉措。要兼顧疫情防控和對外經貿合作，在落實防疫措施下，為商務人員往來提供便利，保持國際供應鏈暢通，創新招商引資、展會服務模式，保障各類經貿活動正常開展。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】武漢連日出現門診新增病例 醫生：危險信號
今日
【新冠肺炎】武漢連日出現門診新增病例 醫生：危險信號
【新冠肺炎】國家衛健委專家：若武漢連續兩周沒新確診 可解除封城
今日
【新冠肺炎】國家衛健委專家：若武漢連續兩周沒新確診 可解除封城
【中國經濟】數據插水難見V型反彈 「保6」已成假議題
2020/03/17
【中國經濟】數據插水難見V型反彈 「保6」已成假議題
【中國經濟2020】人民日報：疫情續衝擊次季經濟 要加大逆周期調節
今日
【中國經濟2020】人民日報：疫情續衝擊次季經濟 要加大逆周期調節
【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測 標普料增長2.9%
今日
【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測 標普料增長2.9%
新冠肺炎 中共中央政治局 習近平 疫情 政治 經濟 中國共產黨 湖北省 中國 北京

下一篇文章

【中美角力】中美外交敏感時刻 美軍機今午逼近香港上空
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄
【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄
【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」
【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」
【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼
【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼
【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情
【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情
【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機
【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應