【新冠肺炎】政治局常委會會議：武漢要逐步推進復工復產

中共中央政治局常務委員會今日召開會議，中共總書記習近平主持並發表重要講話。習近平指出，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加，要毫不放鬆各項防控工作，決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢發生逆轉。會議又指出，武漢要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控。

會央視報道，議分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟形勢，研究部署統籌抓好疫情防控和經濟社會發展重點工作。

習近平指出，全國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢不斷鞏固和拓展，同時面臨不少新情況新問題，特別是境外疫情擴散蔓延，及其對世界經濟產生不利影響，為中國疫情防控和經濟發展帶來新挑戰。

國際疫情快速蔓延 輸入風險增加

他強調，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻性。湖北和武漢醫療救治、社區防控和後續工作任務依然艱鉅繁重，其他地區人員流動和聚集增加，帶來疫情反彈風險依然存在，特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加，要毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，完善應對輸入性風險的防控策略和政策舉措，加強同有關國家疫情防控交流合作，提供力所能及的幫助。

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會議強調，堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰。要繼續加強醫療救治，努力提高治愈率、降低病亡率。完善社區防控，有序擴展無疫社區居民活動空間。武漢市要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控措施。

湖北省要同有關省份主動對接，做好「點對點、一站式」輸送返崗、外地滯留在鄂人員返鄉等工作，人員流入地要落實屬地責任。要穩妥做好疫情善後工作，防範化解社會矛盾。要突出抓好北京等其他重點地區疫情防控。

會議要求，要落實外防輸入重點任務，要完善同有關國家的防控策略協調機制，加強防控和救治經驗分享，推動聯合科研攻關。

中國經濟下行壓力持續加大 要提高復工復產效率

經濟方面，會議指出，受國內外多種因素影響，當前中國經濟下行壓力持續加大，各級要積極有序推進企事業單位復工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度。所轄縣區均為低風險的省份，要全面恢復正常生產生活秩序。

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除湖北、北京以外，對省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序。低風險地區之間人員和貨物流動，必要的健康證明要做到全國互認，不得再設置障礙，不對人員採取隔離措施。要提高復工復產效率，圍繞解決企業用工、資金、原材料供應等需求，針對精準施策。要及時化解合同履約、企業債務、勞資關係等糾紛。

會議強調，要加強對國際經濟形勢的研判分析，及時制定有針對性的政策舉措。要兼顧疫情防控和對外經貿合作，在落實防疫措施下，為商務人員往來提供便利，保持國際供應鏈暢通，創新招商引資、展會服務模式，保障各類經貿活動正常開展。

責任編輯：伍樂

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