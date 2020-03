【新冠肺炎】陳法拉轟特朗普種族歧視 王迪詩：你應放棄美籍以證愛國

▲ 香港作家王迪詩在其fb專頁以「給陳法拉女士」為題發文,稱陳法拉為「中國肺炎歧視中國」而抱不平,「美國護照豈不是沾污了你的愛國心?」她表示,陳法拉應該放棄美國籍,以實際行動來證明愛國。

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,新冠肺炎)疫情演變為中美角力之際,女星陳法拉在IG上怒轟美國總統特朗普以「中國病毒(Chinese Virus)」來形容新冠病毒是種族歧視的爭議也在發酵。

香港作家王迪詩就此在其fb專頁以「給陳法拉女士」為題發文,稱陳法拉為「中國肺炎歧視中國」而抱不平,「美國護照豈不是沾污了你的愛國心?」她表示,陳法拉應該放棄美國籍,以實際行動來證明愛國,並稱「幸運的陳法拉女士,你能夠逃出去在美國享受自由民主,希望你自己上岸之後,不會忘記跟你出身一樣的大陸人。」

王迪詩稱,用病毒發源處的地名來命名病毒,是國際慣例,factual description,並非陳法拉所講的「intentional racist」,反問陳法拉為何不為日本腦炎、德國麻疹、伊波拉病毒、香港腳而發聲。

國際頂尖科學家何大一已表明「毫不懷疑新冠病毒源自中國」,袁國勇教授也撰文指出「網傳病毒源自美國之說,毫無實證,自欺欺人,勿再亂傳,以免貽笑大方」。王迪詩指出,就算沒有這些專家發聲,維基百科顯示出生於四川成都、在成都上學直至初中才於14歲移民美國的陳法拉,理應非常了解內地人的衛生習慣,還有內地社會的誠信度及公德心,了解「武漢肺炎到底源自武漢,還是像中國外交部趙立堅在毫無證據下宣稱病毒來自美軍」。

王迪詩續指,陳法拉早已入籍美國,現與外籍丈夫居於美國,毋須像逃不掉的內地人享用「神奇的」方艙醫院,困在家裡以高價付錢買官方用垃圾車運來的豬肉等。雖然陳法拉在香港發跡,但不敢期望她記得香港曾經給予她什麼,更不敢期望她會為香港人講一句說話,

你忘記香港人不要緊,但你為「中國肺炎歧視中國」而抱不平,美國護照豈不是沾污了你的愛國心?你應該放棄美國籍,以實際行動來證明你的愛國。幸運的陳法拉女士,你能夠逃出去在美國享受自由民主,希望你自己上岸之後,不會忘記跟你出身一樣的大陸人。

陳法拉日前在IG Stories中引用特朗普以「中國病毒(Chinese Virus)」來形容新冠病毒帖文表示:「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional #racist. (為什麼他還有精神編造出這種鬼話呢,在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療的這種時候?這是有意的種族歧視。)」

有關內容引發網民熱議,有人認為新冠病毒來自中國,稱之為中國病毒不算是種族歧視,就如香港腳、德國麻疹般沒有問題。而該IG Stories內容其後已被刪除。

中國外交部表示,特朗普的言論是對中國搞污名化,對此強烈憤慨,堅決反對。特朗普回應稱自己用「中國病毒」一詞是非常準確,因病毒確實來自中國。他今日(18日)在Twitter的發文仍是使用「中國病毒」。

