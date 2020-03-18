  • 21°C
香港時間 : 2020318日 (三) 21:47
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】陳法拉轟特朗普種族歧視 王迪詩：你應放棄美籍以證愛國

社會熱點 21:44 2020/03/18

分享：

香港作家王迪詩在其fb專頁以「給陳法拉女士」為題發文，稱陳法拉為「中國肺炎歧視中國」而抱不平，「美國護照豈不是沾污了你的愛國心？」她表示，陳法拉應該放棄美國籍，以實際行動來證明愛國。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情演變為中美角力之際，女星陳法拉在IG上怒轟美國總統特朗普以「中國病毒（Chinese Virus）」來形容新冠病毒是種族歧視的爭議也在發酵。

香港作家王迪詩就此在其fb專頁以「給陳法拉女士」為題發文，稱陳法拉為「中國肺炎歧視中國」而抱不平，「美國護照豈不是沾污了你的愛國心？」她表示，陳法拉應該放棄美國籍，以實際行動來證明愛國，並稱「幸運的陳法拉女士，你能夠逃出去在美國享受自由民主，希望你自己上岸之後，不會忘記跟你出身一樣的大陸人。」

【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視

【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？（訂戶專享）

【全球大流行】美國駐港澳總領事館：暫停常規移民及非移民簽證服務

王迪詩稱，用病毒發源處的地名來命名病毒，是國際慣例，factual description，並非陳法拉所講的「intentional racist」，反問陳法拉為何不為日本腦炎、德國麻疹、伊波拉病毒、香港腳而發聲。

國際頂尖科學家何大一已表明「毫不懷疑新冠病毒源自中國」，袁國勇教授也撰文指出「網傳病毒源自美國之說，毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方」。王迪詩指出，就算沒有這些專家發聲，維基百科顯示出生於四川成都、在成都上學直至初中才於14歲移民美國的陳法拉，理應非常了解內地人的衛生習慣，還有內地社會的誠信度及公德心，了解「武漢肺炎到底源自武漢，還是像中國外交部趙立堅在毫無證據下宣稱病毒來自美軍」。

【新冠肺炎】北京據報分流國際航班至天津等 留學生如非必要倡暫停回國

【中美角力】反制美媒 外交部：若媒體有意見 去向美國政府提出

【中美角力】中美外交敏感時刻 美軍機今午逼近香港上空

王迪詩續指，陳法拉早已入籍美國，現與外籍丈夫居於美國，毋須像逃不掉的內地人享用「神奇的」方艙醫院，困在家裡以高價付錢買官方用垃圾車運來的豬肉等。雖然陳法拉在香港發跡，但不敢期望她記得香港曾經給予她什麼，更不敢期望她會為香港人講一句說話，

你忘記香港人不要緊，但你為「中國肺炎歧視中國」而抱不平，美國護照豈不是沾污了你的愛國心？你應該放棄美國籍，以實際行動來證明你的愛國。幸運的陳法拉女士，你能夠逃出去在美國享受自由民主，希望你自己上岸之後，不會忘記跟你出身一樣的大陸人。

陳法拉日前在IG Stories中引用特朗普以「中國病毒（Chinese Virus）」來形容新冠病毒帖文表示：「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional #racist. （為什麼他還有精神編造出這種鬼話呢，在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療的這種時候？這是有意的種族歧視。）」

路透：中國4000武警曾參與港警前線工作 觀察反修例活動

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源

【全球大流行】特朗普強調一直認真對待「中國病毒」　從一開始就「done a very good job」

有關內容引發網民熱議，有人認為新冠病毒來自中國，稱之為中國病毒不算是種族歧視，就如香港腳、德國麻疹般沒有問題。而該IG Stories內容其後已被刪除。

中國外交部表示，特朗普的言論是對中國搞污名化，對此強烈憤慨，堅決反對。特朗普回應稱自己用「中國病毒」一詞是非常準確，因病毒確實來自中國。他今日（18日）在Twitter的發文仍是使用「中國病毒」。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視
今日
【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視
袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　
今日
袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　
【中美角力】批華驅逐記者 美國安會籲中國專心抗「武漢冠狀病毒」
今日
【中美角力】批華驅逐記者 美國安會籲中國專心抗「武漢冠狀病毒」
【新冠肺炎】《方艙醫院真神奇》主創：傳達樂觀精神 勿把苦難塞給孩子
2020/03/17
【新冠肺炎】《方艙醫院真神奇》主創：傳達樂觀精神 勿把苦難塞給孩子
【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」
2020/03/17
【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」
外交 疫情 移民 歧視 袁國勇 特朗普 陳法拉 中國外交部 香港腳 日本腦炎

上一篇文章

【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

下一篇文章

【新冠肺炎】內地研究：A型血易受感染 O型血風險較低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米
【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增13宗確診 本土個案僅武漢1宗 （不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增13宗確診 本土個案僅武漢1宗 （不斷更新）
【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任
【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任