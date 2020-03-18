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【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

社會熱點 21:44 2020/03/18

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國家衛健委高級別專家組組長鍾南山重申，沒證據病毒源自中國，這是科學問題。

新冠肺炎全球大流行，病毒從哪裡來出現香港、廣州沙士英雄「對決」。港大微生物學系講座教授袁國勇與其徒弟撰文說，新冠肺炎源自中國野味陋習；但國家衛健委高級別專家組組長鍾南山重申，沒證據病毒源自中國，這是科學問題。

來自廣州的2003年「沙士英雄」、現為國家衛健委高級別專家組組長的鍾南山，上月底出席廣州記者會時表示，新冠肺炎疫情雖然首先出現在中國，但源頭不一定在中國。這一觀點，後來被內地輿論廣泛引用，質疑新冠病毒是否真的來自中國、包括有人稱新冠病毒來自美國而非中國。

鍾南山：沒搞清楚就下結論　是不負責任

廣州18日召開的廣州市疫情防控新聞通氣會上，鍾南山再被問及病毒從哪裡來？他重申，新冠肺炎疫情發生中國、中國的武漢，這是事實；但不等於源頭在武漢，沒有證據，這是科學問題，「沒有搞清楚就下結論是不負責任的」。

袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

他強調，有人正研究試圖了解新冠病毒來源，但還沒有搞清楚。他重申此前說法，他曾在一次會議中說過，疫情在中國，源頭是不是一定在中國，「我不知道，我只能回答這個」。

值得注意是。香港大學微生物學系講座教授袁國勇與其徒弟、同系名譽助理教授龍振邦18日在香港媒體聯名撰文，指武漢新冠狀病毒與野味有關，是「中國人劣質文化之產物」、「中國人陋習劣根才是病毒之源」，更預言「如此態度，十多年後，沙士（SARS）3.0定必出現」。

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來？外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見

這一觀點基本確立新冠病毒來自中國野味行為，與鍾南山「不知病毒從哪裡來」的說法不同。袁國勇與徒弟在文中又指，對於網傳病毒源自美國之說，是「毫無實證，自欺欺人」，並呼籲外界勿再亂傳，以免貽笑大方。

袁國勇：中國陋習劣根才是病毒之源

新冠病毒哪裡來的爭議，更演變為中美角力場。中國外交部發言人趙立堅本月12日以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」，引發美國政府強烈不滿。

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論　想轉移責任

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間本周一與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話時，對中方散播美軍帶入病毒一事表達強烈反對，呼籲中方不要散布不實訊息和荒誕謠言。美國總統特朗普（Donald Trump）也以「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新型冠狀病毒疾病。

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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