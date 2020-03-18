【全球大流行】鍾南山暗批歐洲防疫不夠狠：群體免疫無用　喝咖啡也不行

▲ 國外「封城」還要做的更好一些，城鍾南山：內聚餐、喝咖啡都是不行的。他又指向英國說，「群體免疫」不會有效用。

新冠疫情全球大流行，多個國家處於「封國」狀態，但中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山暗指，多國封堵措施不夠狠，指沒有進行強力干預的話，新冠肺炎不可能消失；國外「封城」還要做的更好一些，城內聚餐、喝咖啡都是不行的。他又指向英國說，「群體免疫」不會有效用。

人民日報報道，鍾南山在廣州的疫情通報會上指出，傳染病沒有國界，任何國家都跑不掉；沒有進行強力干預的話，新冠肺炎不可能消失，所有的國家都要行動起來。

鍾：傳染病沒有國界，任何國家都跑不掉

鍾南山說，現在對疫情傳播看法已經有點不一樣，這需要交流和吸取共同經驗；中國採用的圍堵高疫情區域、其他地區群防群控的方式，是已經證實有效的措施。這種指導思想在很多國家都進行了，形成共識很重要。

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他強調，中國的防控方法原則上是可以在其他國家應用。他說，國外封城還要做得更好一些，城內聚餐、喝咖啡都是不行的。中國強力防控是下了很大決心的，「我們把人民的健康和生命平安是放在第一，我們做到了，經濟損失很大，但換來了老百姓的平安」。

對於英國政府顧問近期提出「群體免疫」概念，引起廣泛關注；鍾南山（18日）在廣州出席記者會時表示，不能靠群體免疫解決疫情，冠狀病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據。

「冠狀病毒並非一次感染 終生免疫」

鍾南山強調，這段時間以來，我們學到了如何對新冠病毒進行防控，且高傳染性疾病都有指數的爆發期，新冠病毒的平均傳播係數接近3，非常高。

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「群體免疫（herd immunity或community immunity）」是指人類群體中，如很大比例獲得免疫力－－感染後痊癒或透過接種疫苗，便能使得病毒傳播能力大幅削弱。由於現時新型冠狀病毒並無疫苗，所以英國提出的這項策略，是不介意有許多人感染，只要控制在感染者以輕症居多便可；當群體中的大多數人感染後，便能實現群體免疫、繼而保護還未感染的人口。

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責任編輯：伍樂

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