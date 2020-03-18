【中美角力】特朗普不理反對用「中國病毒」　稱從抗疫伊始就「done a very good job」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）演變為中美角力，美國總統特朗普不理中方強烈反對，仍然以「中國病毒（Chinese Virus）」來形容新冠病毒，特朗普在最新的Twitter發文提到，一直非常認真地對待「中國病毒」，並且從一開始就做得非常好，包括很早就決定拒絕來自中國的人士入境，雖然違背了幾乎所有人的意願，但挽救了許多生命。

特朗普Twitter原文：

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

特朗普又提到，假新聞的新陳述是可恥的和虛假的，他將於美國時間周三（18日）召開新聞發布會，討論FDA關於「中國病毒」的重要新聞。而經雙方同意，美國將暫時停止北部邊境連接加拿大的非必要交通，但貿易不會受到影響。

▲ 新型冠狀病毒演變為中美在貿易戰之外的另一角力戰場，美國總統特朗普不理中方強烈反對，仍然以「中國病毒（Chinese Virus）」來形容新冠病毒。

另外，對於那些因重要且必須的防疫限制措施而失業的人士，例如關閉旅館、酒吧和餐館，特朗普稱，他們將很快就會獲得現金援助，「中國病毒的襲擊不是你的錯」 ，美國會比以往更強大。

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確 中方才是「污名化」美軍

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

【新冠肺炎】陳法拉轟特朗普種族歧視 王迪詩：你應放棄美籍以證愛國

京：美方轉移責任並不能減輕美國國內疫情

特朗普此前表示，自己用「中國病毒」一詞是非常準確，因病毒確實來自中國。他稱不喜歡中國指稱病毒是美軍帶入的說法，美軍沒有將病毒傳給任何人。「中國質疑美軍帶入病毒才是對美軍的污名化。」

中國外交部再度回應事件，強調堅決反對美方把新冠病毒同中國相聯繫，反對美國對中國搞污名化的做法，並重申，新冠病毒源頭的問題是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見，敦促美方尊重客觀事實，尊重國際公論，立即糾正錯誤，立即停止對中國的污衊和抹黑。「美方轉移責任並不能減輕美國國內的疫情，美方應當首先做好自己的事。」

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解