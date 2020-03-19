袁國勇撤「中國野味陋習」文章並致歉　揭真正原因

香港大學傳染病學教授袁國勇及其徒弟龍振邦，18日在香港媒體刊登一篇題為《大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘》的文章，批評中國民眾自2003年沙士以來，仍未停止食野味的習慣；又指網傳病毒源自美國之說，「毫無實證，自欺欺人」。袁國勇與龍振邦昨夜發表聲明撤回文章。

刊登袁國勇師徒文章的《明報》深夜發出聲明表示，袁國勇、龍振邦兩人晚上決定撤回文章，並表示歉意。聲明引述袁國勇說，有關文章「表達不適當，用詞甚至有錯誤」，但並非原意，「希望外界不要把我們捲入政治」。

主因：稱台灣為「中華民國」 非關「美國毒源論」

據了解，袁國勇等撤稿致歉的原因，是他在文章中稱呼台灣為「中華民國」，而非關「美國毒源論」。

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袁國勇、龍振邦的文章開首第一段說，「諸國欠措施缺儲備，迅大疫。星、港、澳及中華民國皆免於大疫……」。

有觀察者指，袁國勇已他不止一次批評中國人吃野味陋習，也炮轟內地街市不潔落後，多省市人大也修例禁止賣野味吃野味，反映這些言論並無觸及政治「紅線」。

而中美雖就新冠病毒名稱有爭論，但內地官方尚未斷言「病毒來自美國」，因此文章指「病毒源自美國之說」，毫無實證，自欺欺人，也不一定是撤稿的主因。

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相反，袁國勇的文章以「中華民國」稱呼台灣，則恐觸及內地「一個中國」的政治紅線。這是袁國勇撤稿致歉的原因。

事實上，《明報》網站曾指，龍振邦及袁國勇曾去函要求訂正及補充，將文中提及的「星、港、澳及中華民國皆免於大疫」，訂正為「星、港、澳、台暫免於大疫」，又指該文與政治無關。其後，明報網站「出街」的版本為︰「星、港、澳及台（原文為中華民國）皆免於大疫」。

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《明報》的聲明指袁國勇、龍振邦要求撤回文章，並引述二人指，他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治。「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」

袁國勇和龍振邦稱，該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗；若當中的手民之誤引起任何誤會，二人表示歉意。

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責任編輯：伍樂

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