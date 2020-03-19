【中美角力】特朗普稱「中國病毒」説法沒歧視 批中國沒及時通報疫情

美國總統特朗普周三升級對中國應對新冠疫情的批評，稱北京本應該更早向全球發出警報，並駁斥了對他使用「中國病毒」的說法是種族主義的批評。路透社分析，特朗普更強硬的措辭標誌著中美口水戰的升級，雙方的辯論已經擴大到了全球疫情和媒體自由。

儘管特朗普之前主要是由政府高級官員公開批評中國對疫情的反應，但他在周三的白宮新聞發布會上已經是親自上陣，「我不知道你是否會說中國該受指摘。」特朗普稱：「顯然我們並沒有得到及時的通報。如果我們更早獲得通報，是會有所幫助的。但病毒來自中國，這毫無疑問，沒人對此質疑。」

【中美角力】特朗普不理反對用「中國病毒」 稱從抗疫伊始就「done a very good job」

【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？

特朗普在開場白中提到自己稱美國「對中國病毒開戰」的說法。一名記者向特朗普提問，他將疾病取了這樣的名字、以及一位不知名的白宮官員私下稱之為「功夫流感(kung flu)」是否是錯誤，並且可能傷害亞裔美國人。

「不，完全不會。完全沒錯。我認為他們可能百分之百同意。」特朗普說：「它來自中國，沒有什麼好不同意的。」特朗普指出中國官員試圖將病毒歸咎於美國軍方，表示「沒有這回事，不會發生這種事。」

特朗普的說法迥異於上周，他當時稱贊了中國國家主席習近平以及中國對疫情數據的分享。不過，特朗普並未直接批評習近平，他表示，中國政府對病毒的通報原本可以「早很多」。

【中美角力】反制美媒 外交部：若媒體有意見 去向美國政府提出

【中美角力】批華驅逐記者 美國安會籲中國專心抗「武漢冠狀病毒」

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確 中方才是「污名化」美軍

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響