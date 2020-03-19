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【新冠肺炎】袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」

社會熱點 11:11 2020/03/19

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港大微生物學系講座教授袁國勇，與同系名譽助理教授龍振邦，昨日在明報刊登關於新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的文章，引發議論，二人當晚撤回文章。袁國勇昨接受內地傳媒訪問時稱，必須尊重專業，不要迴避真實，強調作為科學家，最重要的是先要面對真相，又指或許沒人比自己更愛國，非常有信心中國能成功防疫。

袁國勇與龍振邦昨晚撤回題為《大流行緣起武漢　十七年教訓盡忘》的文章，並對引起的任何誤會表示歉意。原文稱，民間及國際媒體則稱之為武漢冠狀病毒或武漢肺炎，直接簡單，亦無不可。又指中國人完全忘記沙士教訓，沙士後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，認為武漢新冠狀病毒乃中國人劣質文化之產物，濫捕濫食野生動物等，中國人陋習劣根才是病毒之源。對於病毒源自美國之說，是自欺欺人；必須面對真相，勿再一錯再錯，諉過於人。

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內地野生動物、街市衛生檢疫制度未完善

袁國勇昨日接受深圳衛視及直新聞訪問，稱17年SARS是很大教訓，但17年後內地野生動物和菜市場的衛生、檢疫、甚至整個制度仍然尚未完善，是很大的問題。他指出，如果不尊重野生動物的生存空間，捕捉、宰殺、吃了牠們，很容易將野生動物的病毒帶到人類身上。

他希望，經歷過兩次慘痛教訓後，所有中國人都能改變食物文化和生活習慣，不要再去食用野生動物，更加不能將他們困在野生動物市場、或普通街市裡。亦要搞好菜市場的衛生，別再傳出臭味、堆積垃圾，別讓老鼠出現，不然會有很大麻煩。

有人拉響警報 先當人傳人處理

對於疫情防控，袁國勇稱，必須尊重專業，必定要有專業自主。當有人覺得不對路、拉響警報，先不要下結論他說的是錯，要仔細看清楚他所說有否實際證據支持。有人拉響警報，先不要判斷不會人傳人，就先當做會人傳人來處理。然後慢慢找出這病毒的傳染力有多強，這才能講疫情控制得最好。

他說，中國有做得不好的地方，有些文化不是那麼好，像吃野味、街市可能沒那麼乾淨，但外國也有他的問題，如個人衛生接觸，不戴口罩、不願意將大型社交活動尤其足球等賽事延期等，結果都演變成好大件事。美國、英國及歐洲等，都無重視中國疫情，雖已拉響警報，但他們不覺得大事，現在他們的問題就很大了。

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他續稱，大家都要互相體諒才行。律己以嚴，對自己要求嚴格一點。「的確開頭我們有的地方做得不好，我們要承認的。不要迴避真實，一定要面對真相」。

律己以嚴 謙卑面對自己短板

對於自己在輿論場被誤解，甚至被罵被黑，報道稱袁國勇並沒有說得太多，他說，作為一個科學家，最重要的是先要面對真相。他相信面對真相，國家自然就會興盛，做得更好。

他強調，要謙卑面對自己的短板，別的國家做得不好，讓他們自己面對。但這件事裡，無論是中國還是外國，都有做得不好的地方。當然中國、外國也有做得好的地方，就互相學習。

報道又引述袁國勇說，「或許沒人比我更愛國了」。他稱，每當香港、內地的感染數字突然上去，他都會感受到很大的壓力，時刻問自己如何能將疫情壓制住。

中國科研實力強 阻止源頭仍薄弱 

他指出，最重要是能夠找到方法，令感染的人死亡率降到最低，而這次疫情爆發，很清楚地表現中國的科研實力很強，在短時間內找到病毒，在短時間內可以做到臨床測試，還有在實驗室找到的藥物是否有用。他對中國能成功防疫，以及能有效減低疫症引發的傷亡，是非常有信心。

不過，袁國勇認為最需要改變的是如何阻止病毒源頭發生，如果能阻止源頭的話，政府也不用花這麼多資金去搞疫苗，去研發抗病毒藥。這現在暫時來說是薄弱的一環。而新冠狀病毒有無可能整出14億疫苗給所有人用、去防範新冠病毒，我都覺得很懷疑。

他表示，目前世界人口越來越多，交通越來越頻密，人類食用動物需求越來越大，新發型傳染病一定會再發生。他相信，不出10年、20年內，一定會有另外一次很嚴重的、全球性的疫情會再發生。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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