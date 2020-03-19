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【中美角力】白宮官員稱新冠病毒為「功夫流感」 華裔記者不滿

國情動向 12:34 2020/03/19

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繼美國總統特朗普稱呼武漢肺炎病毒為「中國病毒」後，白宮再有官員為武漢肺炎改新名，取功夫（Kung Fu）諧音叫「功夫流感」（Kung-Flu），令在場的美籍華裔記者不滿。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的白宮記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）在推特表示：「今早（17日）一名白宮官員當著我的面，稱呼#新型冠狀病毒為『功夫流感』。令我想知道，他們在我背後怎麼稱呼它。」江維佳在中國廈門出生，後來與家人移民美國西維珍尼亞州。她自2012年起在CBS旗下分台工作，目前是CBS派駐華盛頓DC的記者。

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在記者會上，一名記者向特朗普提問，他將疾病取名「中國病毒」、以及一位不知名的白宮官員私下稱之為「功夫流感(kung flu)」是否是錯誤的，並且可能傷害亞裔美國人。特朗普卻表示，「不，一點也不，我想他們可能會百分之百同意，它是來自中國。」

當天稍早的時後，白宮顧問凱利安•康威（Kellyanne Conway）被問及此事時，以相當具有戰鬥性的語氣表示，雖然使用「功夫流感」的用詞「當然是錯的」，但她拒絕回答假設問題，並且要求找出誰曾經和江維佳接觸。

中美近來因新冠肺炎源自何處隔空開火，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不斷稱病毒為「武漢病毒」；特朗普則從一開始的「外國病毒」到公開稱為「中國病毒」，引發中方強烈不滿，中國外交部發言人耿爽回擊，「這是對中國搞污名化。我們對此強烈憤慨、堅決反對」。

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責任編輯：游昊雲

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