【全球大流行】世衛回應特朗普稱「中國病毒」：病毒無國界 2009年H1N1也不叫北美流感

新冠肺炎席捲全球，中美在病毒源頭問題上針鋒相對，美國總統特朗普（Donald Trump）堅持使用「中國病毒」一詞。世界衛生組織（WHO）回應指，這種稱呼可能無意間造成種族歧視，強調病毒無國界，語言使用要小心。又指2009年（H1N1）流感大流行始於北美，但也沒稱之為北美流感。

世衛：應避免把病毒同個人聯系在一起

世衛當地時間18日舉行發布會，衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安（Michael Ryan） 在會上稱，一直以來世衛傳遞的信息就很清晰，病毒沒有國界，不區分種族膚色和財富。在語言使用上要小心，應避免把病毒同個人聯系在一起。「我相信任何人都會後悔把病毒同種族聯系在一起，這是所有人都不希望的，我們需要團結合作。」

他還提到，2009年（H1N1）流感大流行是始於北美，但也沒把它稱作北美流感。所以當遇到其他病毒時，要采用同樣的命名方式，避免同地域聯系。現在是共同抗擊病毒的時刻，而不是責怪誰。

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世衛總幹事譚德塞還表示，新型冠狀病毒是人類敵人，呼籲各國做好準備合力抵抗，不要假設自己不會受感染。

早前有中國外交官員質疑「是美軍將病毒帶入武漢」，特朗普批評中國發布的信息錯誤，他稱病毒確實來自中國，「所以我想這是個非常準確的用詞」。

責任編輯：伍樂

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