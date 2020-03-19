【中國經濟】滬指半日跌超2%失守2700 離岸人民幣跌穿7.1

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，隔夜美股再度大跌，內地股市今早跟隨外圍繼續下跌，市場情緒降至冰點，滬指半日大跌逾2.1%，跌破2700關，創去年2月以來新低。人民幣滙價亦下跌，離岸人民幣兌美元(CNH)跌穿7.1。

滬指曾跌3% 創去年2月以來新低

A股滬深兩市今日雙雙低開，早盤滬指曾跌3%，低見2646點，權重股重挫，上證50指數盤中跌超4%，截至中午休市，滬指報2670.37點，跌2.14%；深證成指報9836.21點，跌1.93%。創業板指則跌1.11%，報1866.14點。

兩市成交合計總額為4,929億元（人民幣，下同），較上一交易日有所放量，其中，滬市成交1,988億元，深市成交2,941元。北向資金淨流出超45億元。

盤面上，多數板塊下跌，機場航運、醫療器械、食品飲料、銀行、房地產等跌幅居前，僅零售、酒店餐飲、半導體、通信設備逆市上升。

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光大證券表示，當前外圍市場的波動還是比較大，國內市場連續調整下，情緒依然受到波及。其次，成交快速萎縮，此前資金推動的行情也開始變得謹慎。後市建議投資者控制好倉位，密切關注全球資本市場走向，耐心等待市場恢復平靜。中期繼續看好5G、數據中心等新基建機會。

在岸人民幣大跌逾480點子

匯市方面，離岸人民幣兌美元跌穿7.1，低見7.1079，大跌逾300點子，是2019年10月以來首見。在岸人民幣兌美元(CNY)低見7.0741，較上日收市價大跌481點子。

人民幣兌美元中間價連跌三日，報7.0522，較上日下調194點子或0.28%，逾4個半月低。

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市場對全球新型冠狀病毒肺炎疫情擔憂加劇，世界衛生組織總幹事譚德塞18日在記者會上透露，當前世界共報告新冠肺炎確診病例超過20萬例，全球新冠肺炎死亡超過8000例。

內地疫情則持續緩和，內地昨新增確診新型冠狀病毒病例34例，均為境外輸入，全國新本土個案首次歸零。

責任編輯：蒯宇澄

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