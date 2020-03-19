【新冠肺炎】武漢：無疫情小區居民分批活動 無疫情村可農業生產

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）內地本土疫情持續緩和，昨日新增34宗確診病例均為境外輸入，武漢首次零新增。武漢調整防控措施，即日起允許無疫情小區居民分批在小區內進行非聚集性的個人活動；無疫情村（隊）則可開展農業生產。

官媒報道，武漢新冠肺炎疫情防控指揮部社區疫情防控組，今天（19日）發布調整管控措施的意見，以統籌推進疫情防控和復工復產復學，更好地滿足市民群眾的生產生活需要。

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意見提出，無疫情小區的居民，可分批、分時段、分樓棟，在小區內進行非聚集性的個人活動。

被認定為無疫情小區且連續7天以上，允許居民在小區內進行非聚集性的個人自由活動，並可恢復小區內為居民提供生活必需品的便利店、藥店、小菜場等正常營業，但須對申請經營門市檢查及風險評估，對符合防疫規定要求的允許經營， 並嚴格實施場所消殺、經營人員健康檢查、防止人員聚集、非接觸式購物等措施。

被認定為無疫情村（隊）的，可有序恢復村民生活秩序，開展農業生產，組織村民開展春耕備耕，暢通農業生產物資通道，保障農資商店正常營業，允許農機在無疫情村（隊）間跨區域作業。

意見強調，調整管控措施不得降低防控要求。要切實把握好尺度，更加注重精準施策，嚴禁相互串門、聚集性活動。凡無疫情小區、村（隊）被取消認定或暫停認定的，必須立即停止已實施的調整措施。

據了解，截至周二（17日）下午4時，武漢全市無疫情小區累計數5,607個，佔比78.9%；無疫情社區累計數556個，佔比39.5%；無疫情村（大隊）累計數1844個，佔比94.9% 。

湖北據報撤防疫卡點 離鄂進出武漢除外

中共中央政治局常務委員會昨日召開會議，提到武漢市要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控措施。

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據內地官媒報道，昨日湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部印發通知，提到全省區域內，除離鄂、離漢、入漢防疫卡點外，其餘防疫卡點全部撤除。不過官方網頁中，未見上載有關通知。

另外，湖北今日通知，擁有外省健康碼的人員，在湖北境內「亮碼通行」，小區（村組）、防疫卡點查驗健康碼、測溫正常即予放行，不得再設置障礙，不得要求另行提供健康證明等。

責任編輯：伍樂

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