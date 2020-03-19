【中美角力】中美硬碰硬 互賭疫情承受力

▲ 【中美角力】新冠肺炎仍在全球橫行，中美互撼卻愈來愈激烈。繼中美貿易戰、科技戰後，現在兩國在打疫症戰、傳媒戰，硬碰硬的姿態，似回到貿易戰初期。

新冠肺炎仍在全球橫行，中美互撼卻愈來愈激烈。繼中美貿易戰、科技戰後，現在兩國在打疫症戰、傳媒戰，硬碰硬的姿態，似回到貿易戰初期。

疫情令中美經濟均嚴重受挫，中國如今賭的是美國經濟陷入衰退邊緣，特朗普爭取連任需要中國市場和合作；白宮賭的是，中國經濟嚴重下滑，不敢與美國撕破臉，招來更大打壓，令經濟一沉不起。從目前形勢看來，新冠肺炎疫情緩和後，美國鷹派必然鼓動全方位對中國報復，世界動盪更甚。

病毒源頭之爭 各有政治需要

近期中美的傳媒戰、疫戰，表面上是有關病毒源頭之爭，從科學角度看，新冠肺炎由武漢開始爆發，來源於野生動物，這基本上是學術界共識。中美為此而爭吵，主要在於各有政治需要。

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對中國而言，今年新冠肺炎爆發，接而大幅度擴散，主要是初期當局隱瞞疫情，遏制不同聲音，才導致一發不可收拾之局，也為國家帶來沉重的代價。目前，疫情雖緩和，但民怨並未止息，近期在網上接二連三民意反彈之強烈，當會令最高當局震動。

對中共而言，最重要是維持統治根基穩定，因此，疏導民意的一個方法，是將視綫轉移，鼓動起民族情緒，這正是近期外交部對美國強硬回應，甚至是主動「挑機」的主因。

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對特朗普而言，疫情在美國爆發之後，他被批評檢測能力不足、應對失策等，其後股市插水式下滑。如果疫情持續，美國經濟很可能被拖入衰退深淵，對特朗普爭取連任無疑很不利，因此，白宮與中國大打「口水戰」，是利用政治掩蓋和分散注意力。

更重要一點，中國在貿易戰上對美作出退讓，只是基於當時國內經濟形勢考量，絕對不甘心；美國朝野主流意識也認定中國是美國未來主要戰略對手，白宮內鷹派對中國也不止於貿易戰，誓要令中國崩潰而後快。因此，中美簽訂貿易協議只是暫時妥協，新冠肺炎成了一個缺口，令雙方再度開火。

中美都認為 己方勝算更大

中美貿易協議最主要內容，就是中國確保在兩年內，增購總值2,000億美元的美國產品。當時已有不少分析認為，中國是否有能力在兩年內購買如此巨額產品，在疫情衝擊下，中國要完成協議更是難上加難。

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因此白宮必藉此脅逼中國，倘中國確切執行協議，必然無餘力重振內部經濟，一旦中國要求延緩協議，美方可再加關稅施壓，令中國經濟雪上加霜。同樣，在疫情衝擊下，美國經濟也面臨衰退風險，中國也賭美國是否全面與中國開火，這將對美國經濟下沉百上加斤，對特朗普連任百害而無一利。

問題是，中美均覺對疫情承受力較對方強，己方勝算大於對方；因此，目前的傳媒戰、疫戰只是前哨戰，在疫情緩和後，中美又將回到貿易戰、科技戰場上，中美全面對抗將不可避免，將較肺炎爆發前更激烈。

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本報記者：高青

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