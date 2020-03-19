  • 23°C
香港時間 : 2020319日 (四) 14:34
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【中美角力】中美硬碰硬 互賭疫情承受力

國情動向 12:46 2020/03/19

分享：

【中美角力】新冠肺炎仍在全球橫行，中美互撼卻愈來愈激烈。繼中美貿易戰、科技戰後，現在兩國在打疫症戰、傳媒戰，硬碰硬的姿態，似回到貿易戰初期。

新冠肺炎仍在全球橫行，中美互撼卻愈來愈激烈。繼中美貿易戰、科技戰後，現在兩國在打疫症戰、傳媒戰，硬碰硬的姿態，似回到貿易戰初期。

疫情令中美經濟均嚴重受挫，中國如今賭的是美國經濟陷入衰退邊緣，特朗普爭取連任需要中國市場和合作；白宮賭的是，中國經濟嚴重下滑，不敢與美國撕破臉，招來更大打壓，令經濟一沉不起。從目前形勢看來，新冠肺炎疫情緩和後，美國鷹派必然鼓動全方位對中國報復，世界動盪更甚。

病毒源頭之爭 各有政治需要

近期中美的傳媒戰、疫戰，表面上是有關病毒源頭之爭，從科學角度看，新冠肺炎由武漢開始爆發，來源於野生動物，這基本上是學術界共識。中美為此而爭吵，主要在於各有政治需要。

【中美角力】白宮官員稱新冠病毒為「功夫流感」 華裔記者不滿

【中美角力】特朗普稱「中國病毒」説法完全無錯 批中國沒及時通報疫情

對中國而言，今年新冠肺炎爆發，接而大幅度擴散，主要是初期當局隱瞞疫情，遏制不同聲音，才導致一發不可收拾之局，也為國家帶來沉重的代價。目前，疫情雖緩和，但民怨並未止息，近期在網上接二連三民意反彈之強烈，當會令最高當局震動。

對中共而言，最重要是維持統治根基穩定，因此，疏導民意的一個方法，是將視綫轉移，鼓動起民族情緒，這正是近期外交部對美國強硬回應，甚至是主動「挑機」的主因。

【中美角力】特朗普不理反對用「中國病毒」　稱從抗疫伊始就「done a very good job」

【中美角力】反制美媒 外交部：若媒體有意見 去向美國政府提出

對特朗普而言，疫情在美國爆發之後，他被批評檢測能力不足、應對失策等，其後股市插水式下滑。如果疫情持續，美國經濟很可能被拖入衰退深淵，對特朗普爭取連任無疑很不利，因此，白宮與中國大打「口水戰」，是利用政治掩蓋和分散注意力。

更重要一點，中國在貿易戰上對美作出退讓，只是基於當時國內經濟形勢考量，絕對不甘心；美國朝野主流意識也認定中國是美國未來主要戰略對手，白宮內鷹派對中國也不止於貿易戰，誓要令中國崩潰而後快。因此，中美簽訂貿易協議只是暫時妥協，新冠肺炎成了一個缺口，令雙方再度開火。

中美都認為　己方勝算更大

中美貿易協議最主要內容，就是中國確保在兩年內，增購總值2,000億美元的美國產品。當時已有不少分析認為，中國是否有能力在兩年內購買如此巨額產品，在疫情衝擊下，中國要完成協議更是難上加難。

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

因此白宮必藉此脅逼中國，倘中國確切執行協議，必然無餘力重振內部經濟，一旦中國要求延緩協議，美方可再加關稅施壓，令中國經濟雪上加霜。同樣，在疫情衝擊下，美國經濟也面臨衰退風險，中國也賭美國是否全面與中國開火，這將對美國經濟下沉百上加斤，對特朗普連任百害而無一利。

問題是，中美均覺對疫情承受力較對方強，己方勝算大於對方；因此，目前的傳媒戰、疫戰只是前哨戰，在疫情緩和後，中美又將回到貿易戰、科技戰場上，中美全面對抗將不可避免，將較肺炎爆發前更激烈。

【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？​​​​​​​

【中美角力】中美外交敏感時刻 美軍機今午逼近香港上空

【中美角力】環球時報社評：「媒體戰」美方佔不了便宜

【中美角力】中美掀肺炎「疫戰」  為政治需要非為啖氣

【中美角力】批華驅逐記者 美國安會籲中國專心抗「武漢冠狀病毒」

【中美角力】外交部驅逐美三大報記者 蓬佩奧促華撤回

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來？外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見

本報記者：高青

【中美角力】最新動態，點擊即看

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中美角力】蓬佩奧提醒科企提防中國 勿助長「奧威爾式」監視狀態
2020/01/14
【中美角力】蓬佩奧提醒科企提防中國 勿助長「奧威爾式」監視狀態
【中美角力】世界知識產權組織總幹事選舉 中國候選人落選
2020/03/05
【中美角力】世界知識產權組織總幹事選舉 中國候選人落選
【中美角力】美國人權報告提及中國宗教及少數群體政策　稱是「世上最惡劣」
2020/03/12
【中美角力】美國人權報告提及中國宗教及少數群體政策　稱是「世上最惡劣」
【中美角力】中美掀肺炎「疫戰」 為政治需要非為啖氣
2020/03/18
【中美角力】中美掀肺炎「疫戰」 為政治需要非為啖氣
【中美角力】環球時報社評：「媒體戰」美方佔不了便宜
2020/03/18
【中美角力】環球時報社評：「媒體戰」美方佔不了便宜
政治 外交 疫情 科技戰 貿易戰 特朗普 中美貿易協議 中國 美國 中美貿易戰

上一篇文章

【新冠肺炎】崔天凱：留美學生如遇種族歧視 可與使領館聯繫

下一篇文章

【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」
【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」
【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼
【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼
【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情
【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情
【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄
【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄
【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機
【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應