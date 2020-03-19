【中國經濟】人社部：已有1億農民工外出工作 佔春節前8成

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，中國就業形勢嚴峻，國家人社部指，在各方努力下，各地企業復工率和員工到崗率穩步提升，內地已經有1億農民工外出工作，佔春節前返鄉農民工的8成。

人社部副部長李忠表示，當局已建立兩項機制，一是重點企業用工日調度保障機制，實時對接、每日調度醫療防護用品生產企業、群眾生活必需品生產企業等重點企業用工缺口，全力以赴幫助解決用工問題。重點企業數量已經從2月15日的1330家擴大到了現在的9138家，解決招用工人數37萬人，解決用工比例達到了75%。

第二項是農民工返崗復工「點對點」服務保障機制，目前，各地已通過專車專列包機等方式，累計運送農民工超過410萬人。

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人社部還搭建了兩個平台，包括面向企業的用工對接服務平台和面向勞動者的返崗復工服務小程序。企業可以登陸平台填報需要返崗的員工信息，勞動者個人可通過掃碼登陸小程序填報出行需求。

但李忠指出，當前企業用工短缺和部分工人無法返崗的情況依然存在，人社部將根據企業復工復產情況，完善工作機制，進一步調動全系統力量，以更加有利的工作舉措，為企業盡快復工復產、為勞動者儘早返崗就業提供支撐和保障。

國家統計局早先公布，中國首兩月全國城鎮新增就業108萬人，城鎮調查失業率為6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。而去年各月中國此項數據保持在5%至5.3%之間。但「城鎮登記失業率」未能反映中國2.9億農民工的就業情況。

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責任編輯：蒯宇澄

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