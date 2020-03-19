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【新冠肺炎】崔天凱：留美學生如遇種族歧視 可與使領館聯繫

國情動向 13:02 2020/03/19

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，面對疫情蔓延可能造成社會恐慌，加上美國總統特朗普使用「中國病毒」稱呼，有留美的中國學生憂面臨歧視或安全問題。中國駐美大使崔天凱稱，如中國留學生遭到種族歧視言行，可及時和使領館聯繫。

崔天凱與留美中國學生對話時稱，疫情蔓延時，很多國家都有一定社會恐慌，部分人會有排外甚至種族歧視的言行，如果同學們發現有這樣的情況，可以及時跟使領館聯繫，使領館一定會出面保護大家。

大多美國民眾友善

他強調，美國政府有責任確保在美國的中國公民，包括各位同學的人身安全。又稱一些排外甚至種族歧視的言行，也非美國社會主流所認可和允許，有些行為是觸犯美國法律，學生應該第一時間就近求助於美國警方，也可以跟學校反映，多方面做好保護。

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崔天凱又說，美國有3億多人口，相信同學平時在學校、美國社會接觸的絕大多數美國民眾，包括老師和同學都是比較友善。

對於病毒命名，他稱，世界衛生組織不允許跟任何一個地方、國家、民族、群體，甚至不允許跟任何一個動物掛鉤，防止污名化。相信世界衛生組織的原則是正確的，大家都應遵守。

責任編輯：伍樂

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