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【新冠肺炎】不同血型人群受感染可能性不同？專家：科學依據尚不充分

社會熱點 14:05 2020/03/19

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新冠肺炎演變成全球大流行。近日內地有研究顯示，血型與是否較易感染新冠肺炎存在關聯，A型血的人相對易受感染，O型血的人風險較低。該結論不免讓A型血人群繃緊神經。不過，有專家指出，該研究主要依據臨床流行病學統計數據的結果，是否具有科學性尚需調查。新冠病毒目前主要感染呼吸系統，血型在多大程度上可以影響病情進展仍需研究。

要判斷不同血型是否易感 須處於同樣條件下

據內地官媒《科技日報》，南方醫科大學三級生物安全實驗室主任趙衛表示，該研究主要依據臨床流行病學統計數據的結果，是否具有科學性，尚需開展更大規模的調查，尤其是開展相關的O型血人群自然抗病毒機理研究，方可確證。

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趙衛指出，新冠病毒目前主要感染呼吸系統，病毒血症水平相對較低，持續時間相對短，血型在多大程度上可以影響病情進展，需要予以更細致的研究，方可明晰對防治工作的意義。

「通常所說的血型指的是ABO血型，根據紅細胞膜上是否存在抗原A與抗原B而將血液分成4種血型。不同血型的人血清中含有不同的抗體，但不含有對抗自身紅細胞抗原的抗體。如A型血含有抗B抗體，B型血含有抗A抗體。紅細胞本身失去了分裂能力，不含有病毒復制過程中所需要的核酸和蛋白合成系統，因此，對病毒不易感。」趙衛解釋。

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首都醫科大學附屬北京地壇醫院肝病中心主任邢卉春也認為，要判斷不同血型（這裡指的是ABO血型系統）對某一疾病是否易感，必須是在同樣暴露的情況下，即同樣接觸了傳染源，暴露的時間也相同，而且都沒有針對該疾病的抗體或其他保護措施，這樣比較才能得出之間的差異。如艾滋病病毒，病毒在侵入人體的時候，必須要有CCR5的趨化因子受體，如果該受體缺乏，病毒是感染不上的。

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邢卉春稱，目前報道的這種現像是伴隨情況，還是真有相關性，需要更多的數據和研究證據來證實。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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