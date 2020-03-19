  • 23°C
香港時間 : 2020319日 (四) 14:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】內地無新增本土確診病例 專家警告謹防第二波疫情來襲

社會熱點 14:05 2020/03/19

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發以來，內地昨日首次無新增本土病例，但有專家警告，在全球大流行中，中國接下來可能會面臨下一波感染。

彭博報道，流行病學家關注，中國解除嚴厲的封鎖和社會距離措施時，將會發生什麼。倫敦衛生與熱帶醫學學院傳染病流行病學教授海曼（David Heymann）表示，中國隔離湖北等措施，成功阻斷其他地區的傳播。但令人擔憂的是，這些措施結束後會發生什麼。

除非有疫苗或多數人感染 否則大流行不會遏制

悉尼新南威爾士大學生物安全教授Raina MacIntyre表示，即使冠狀病毒病例的數量，比中國政府正式報告的數量高出許多倍，但在第一波中只有不到1％的人口被感染，「這使中國的大多數人都易受感染」。

「除非我們有疫苗，或者大多數人已經被感染，否則這場全球大流行不會得到遏制。」她說。

【新冠肺炎】北京據報分流國際航班至天津等 留學生如非必要倡暫停回國

【新冠肺炎最新疫情】內地昨增34宗確診 全國新本土個案首歸零（不斷更新）

【新冠肺炎】政治局常委會會議：武漢要逐步推進復工復產

目前境外輸入已是內地新冠肺炎確診病例最大來源。內地昨日新增34宗境外輸入個案，其中北京多達21宗；全國累計境外輸入確診病例189宗。
中共中央政治局常務委員會昨召開會議，中共總書記習近平強調，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加，要毫不放鬆各項防控工作，決不能讓疫情防控持續向好形勢逆轉。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm認為，「它將繼續燃燒。病毒仍然存在」，預計它會從世界其他地方洩漏回來。不過，喬治敦大學全球健康科學與安全中心主任Rebecca Katz指出，中國已採取嚴格控制措施，以確保「病毒一旦再次爆發，將迅速得到解決」。

其中，所有境外入京人員必須集中自費隔離14天，另據報進入北京的國際航班，將分流到天津、石家莊、太原和呼和浩特機場。

專家倡血清抗體流行病學調查

值得注意，即使中國中國本輪疫情流行高峰已經過去，但病毒此後的行為模式仍須關注。

「現在，沒有人知道這種2019冠狀病毒疾病是像SARS一樣戛然而止、倏然而去？還是像流感一樣長期存在，間斷流行？或同乙肝一樣可長期存在於一部分缺乏足夠對之免疫力的人體，進而傳染其他人？」北京協和醫學院院校長王辰早前表示。

他呼籲進行科學研究回答這些問題，研究主要方法就是核酸與血清抗體流行病學調查，通過觀察並在今後動態觀察病毒在人群中的流行與免疫狀態，得知其傳播與發病規律，據以制定防控方略。

責任編輯：伍樂

新冠肺炎 疫情 中國 傳染病 北京 習近平 機場 冠狀病毒 肺炎 全球大流行

上一篇文章

【新冠肺炎】內地企業格力推新冠病毒淨化器 惟網民不買賬

下一篇文章

【新冠肺炎】不同血型人群受感染可能性不同？專家：科學依據尚不充分
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任
【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增34宗確診 全國新本土個案首歸零（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增34宗確診 全國新本土個案首歸零（不斷更新）
【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米
【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米