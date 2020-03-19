【新冠肺炎】內地無新增本土確診病例 專家警告謹防第二波疫情來襲

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發以來，內地昨日首次無新增本土病例，但有專家警告，在全球大流行中，中國接下來可能會面臨下一波感染。

彭博報道，流行病學家關注，中國解除嚴厲的封鎖和社會距離措施時，將會發生什麼。倫敦衛生與熱帶醫學學院傳染病流行病學教授海曼（David Heymann）表示，中國隔離湖北等措施，成功阻斷其他地區的傳播。但令人擔憂的是，這些措施結束後會發生什麼。

除非有疫苗或多數人感染 否則大流行不會遏制

悉尼新南威爾士大學生物安全教授Raina MacIntyre表示，即使冠狀病毒病例的數量，比中國政府正式報告的數量高出許多倍，但在第一波中只有不到1％的人口被感染，「這使中國的大多數人都易受感染」。

「除非我們有疫苗，或者大多數人已經被感染，否則這場全球大流行不會得到遏制。」她說。

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目前境外輸入已是內地新冠肺炎確診病例最大來源。內地昨日新增34宗境外輸入個案，其中北京多達21宗；全國累計境外輸入確診病例189宗。

中共中央政治局常務委員會昨召開會議，中共總書記習近平強調，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加，要毫不放鬆各項防控工作，決不能讓疫情防控持續向好形勢逆轉。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm認為，「它將繼續燃燒。病毒仍然存在」，預計它會從世界其他地方洩漏回來。不過，喬治敦大學全球健康科學與安全中心主任Rebecca Katz指出，中國已採取嚴格控制措施，以確保「病毒一旦再次爆發，將迅速得到解決」。

其中，所有境外入京人員必須集中自費隔離14天，另據報進入北京的國際航班，將分流到天津、石家莊、太原和呼和浩特機場。

專家倡血清抗體流行病學調查

值得注意，即使中國中國本輪疫情流行高峰已經過去，但病毒此後的行為模式仍須關注。

「現在，沒有人知道這種2019冠狀病毒疾病是像SARS一樣戛然而止、倏然而去？ 還是像流感一樣長期存在，間斷流行？或同乙肝一樣可長期存在於一部分缺乏足夠對之免疫力的人體，進而傳染其他人？」 北京協和醫學院院校長王辰早前表示。

他呼籲進行科學研究回答這些問題，研究主要方法就是核酸與血清抗體流行病學調查，通過觀察並在今後動態觀察病毒在人群中的流行與免疫狀態，得知其傳播與發病規律，據以制定防控方略。

責任編輯：伍樂