【中國經濟】國企無條件抗疫救經濟 「國進民退」導向再強化

在新冠肺炎於1月下旬擴散時，《華爾街日報》引述知情官員透露，國家主席習近平曾命令國企無條件地、不惜一切代價採取行動。報道分析，若上述策略成功擊退疫情並救經濟，或強化「國進民退」的政策導向。

在疫情中，中國為了應對經濟困境，國企削減了電費並降低了租金。國有銀行啟動了數千億美元的低息貸款。目前許多私營製造商難以恢復生產，而在中央政府控制的約2萬家工業企業中，超過95%的企業正大量生產口罩、藥品、鋼鐵、重型機械和其他產品，以保證工人的工作。

【中國經濟】人社部：已有1億農民工外出工作 佔春節前8成

【新冠肺炎】政治局常委會會議：武漢要逐步推進復工復產

在疫情中心武漢，國企中國建築召集了2萬多名建築工人、工程師和其他人員來建造兩家醫院。其他國企則提供了電力和建築材料。大約10天內這兩家醫院就投入使用，一家擁有1,000張床位，另一家擁有1,600張床位。對此，國有資產監督管理委員會的官員曾稱，這就是中國體制的優勢，國企可迅速果斷的行動。

因此，《華爾街日報》前駐中國記者、諮詢公司龍洲經訊中國研究負責人白安儒(Andrew Batson)表示，如果疫情消退，將證明國家力量拯救了中國，中國尋求一種政府干預程度非常高的模式會更合理化，從而使中國市場改革受威脅。

【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測 標普料增長2.9%

【中國經濟】疫情令政策裂變 智囊：中國勢放水救經濟

事實上，自從習近平成為中共總書記之後，「國進民退」導向越來越明顯。民企在中國工廠、建築和其他基礎設施的投資比例逐漸下降。彼得森國際經濟研究所分析師更稱，由於中國還需要國企來兌現在2017年的基礎上把美商品和服務採購額增加2,000億美元的承諾，中美首階段協議實際上增強中國國企的實力。

此外，由於習近平仍希望堅持其發展目標，即在截至2020年的十年內GDP翻一番。要實現該目標就需要今年經濟增長率達5.5%左右，而國企是實現這目標的關鍵。

以國企輔助經濟恐陷債務泥潭

不過，這也意味著國企要承擔更大的風險。2月下旬，國家發展和改革委員會向該國最大的一些能源生產商施壓，要求其降低石油和天然氣價格，以幫助企業復工復產，恐讓正艱難應對油價暴跌的相關能源巨頭蒙更大損失。長遠來説，以國企輔助經濟更恐讓中國深陷債務泥潭。

【中國經濟2020】人民日報：疫情續衝擊次季經濟 要加大逆周期調節

【中國經濟】渣打下調中國今年GDP增​​長預測至4% 疫情添全球經濟衰退風險

【中國經濟】發改委：適時推出儲備政策 加大政策對沖力度

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響