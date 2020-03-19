【新冠肺炎】武漢首次「雙零」 國家衛健委專家：不代表戰疫結束

內地率先發現新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的武漢，昨日首次出現「雙零」，當地確診病例、疑似病例均無新增。不過，國家衛建委專家組成員蔣榮猛稱，零新增不代表戰疫結束，不代表市民可以放鬆警惕。

國家衛建委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟亦稱，兩大問題不能放鬆。一是要密切關注社區和發燒門診的防控工作，二是境外輸入問題嚴峻，病毒攜帶者、潛伏期病人隨時到中國，或導致第二波疫情傳染和流行，各城市要提高重視度，武漢也一樣。

提防死灰復燃、境外輸入

對於今後疫情會否反覆，蔣榮猛表示，病毒還有不確定性，如病毒傳播規律未完全被摸清，輕症患者和症狀不典型患者不易早期發現等。隨著逐步恢復正常醫療秩序，「閘門」一開，仍有可能「死灰復燃」。

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他強調，醫院和社區對可疑患者的排查還不能放鬆。要遏制疫情反彈，堅持「早發現、早報告、早確診、早治療」策略，一旦出現疑似病例，應及時隔離、收治，決不能讓疑似病例「流回」社區。同時，做好流行病學調查，追蹤密切接觸者，對密切接觸者要隔離觀察。

醫院常態「標準預防」 市民保持1-2米安全社交距離

至於武漢不少醫院開始陸續恢復為非新冠病人提供服務，他表示，醫院要嚴格執行「標準預防」，務必作為一種常態化的醫院感染管理策略。

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此外，市民也仍需保持謹慎小心。蔣榮猛稱，普通市民的日常交往除保持1至2米的安全「社交距離」外，也要按照「標準預防」原則做好個人衛生，有發燒或咳嗽症狀要戴口罩、打噴嚏或咳嗽時用肘部或紙巾遮擋；無症狀普通市民到人群密集場所亦要戴好口罩，用正確方法洗手，不洗手別觸摸自己的口眼鼻等部位，避免被病毒感染。

責任編輯：伍樂

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