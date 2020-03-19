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湯家驊批袁國勇在中國「傷口上撒鹽」　無惻隱之心

國情動向 15:07 2020/03/19

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香港大學傳染病學教授袁國勇及其徒弟龍振邦，儘管已撤回有關新冠肺炎來源的文章，但風波未平息。

香港大學傳染病學教授袁國勇及其徒弟龍振邦，儘管已撤回有關新冠肺炎來源的文章，但風波未平息。行會成員、資深大律師湯家驊今日（19日）於 Facebook發文評論事件，指「袁教授一向是我頗為敬重的專家之一，奈何一世英名一朝喪」，又批評袁國勇在中國的「傷口上撒鹽」，沒有惻隱之心。

湯家驊在貼文開首表示，「唉！袁教授一向是我頗為敬重的專家之一，奈何一世英名一朝喪。」，又說事件已「覆水難收」，「文章可以撤回，但很難令人相信思維也會被撤回」。

湯家驊讚世衛科學家更有良心

他說，袁國勇一直強調自己是一個科學家，所有意見也以科學為基礎，他反問袁國勇「為什麼（文中）要加入中美政治爭拗，為一些極具挑釁性、容易引起仇恨和歧視的『通俗』語言塗脂抹粉、試圖合理化？」

袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」

袁國勇撤「中國野味陋習」文章並致歉　揭真正原因

湯家驊斥，文中所用的「指控式名詞」，「也不見得怎樣『通俗』，最少除了特朗普外，日常生活不見得很多人常用。」他又批評袁國勇在中國的「傷口上撒鹽」，指疫情已令武漢，以至整個中國已以生命付出了極為沈重的代價，問「難道科學家都不懂普通人情？沒有惻隱之心？」

他又稱讚世衛緊急項目執行主任瑞安，對美國總統特朗普將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」的回應，說病毒不分國界，亦不在乎種族、膚色以及銀行有多少存款，因此必須小心用詞，避免引起種族歧視。他認為，世衛官員也是科學家，但更是有良心的科學家。

袁國勇與其徒弟、同系名譽助理教授龍振邦18日在香港媒體聯名撰文，該文以「大流行緣起武漢，17年教訓盡忘」為題；其中，對於網傳病毒源自美國之說，直指是「毫無實證，自欺欺人」，並呼籲外界勿再亂傳，以免貽笑大方。

袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　

【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任

同時文章也痛批，在SARS後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，並直指武漢新冠狀病毒是「中國人劣質文化之產物」、「中國人陋習劣根才是病毒之源」，同時預言「如此態度，十多年後，沙士（SARS）3.0定必出現。」

袁國勇、龍振邦兩人後來撤回文章。但據了解，袁國勇等撤稿致歉的原因，是他在文章中稱呼台灣為「中華民國」，觸及內地一個中國的紅綫，而非關「美國毒源論」。

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責任編輯：費風

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