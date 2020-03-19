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【新冠肺炎】賣口罩月入千萬不是夢  產能過剩轉出口再賺一筆

社會熱點 15:27 2020/03/19

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新型病毒肺炎在內地爆發後，口罩成為珍稀品，一罩難求，當局推動各大小企業加快生產，口罩日產量已逾1億個。有業界計了一筆數，一家日產50萬個口罩的工廠，月入1千萬（人民幣，下同）絕不奇怪。不過，目前內地疫情漸緩，口罩已見產能過剩，但恰逢外國新冠肺炎爆發，醫療口罩大量缺貨，可繼續加工生產，再賺一筆外匯。

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國家發改委統計，包括普通口罩、醫用一次性口罩、醫用N95口罩在內，中國口罩日產量達1.16億個。但一本財經報道，業者估算，實際產量會更高。「因為擔心被政府徵用，一些日產20萬個口罩的廠家，會報個10萬，實際產能要高很多。」業者保守估計口罩每日產能已經達到了2億個。

疫情風口下，內地口罩行業月入人民幣千萬不是秘密，一本財經報道，有業者算了一筆賬：每天產能50萬個口罩，一個成本人民幣1元，賣價3元，一天的淨利潤是100萬。「一個月獲利就是人民幣3000萬，月入千萬確實是真的。」

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據天眼查工商平台統計，截至3月18日，中國一共有4.7萬家口罩生產企業，主要集中在江蘇、浙江和廣東三個地區。

由於口罩好賺，投機者也紛紛湧入，業界預估至少有上百萬人擠入了口罩大軍。在瘋狂進場和炒作下，口罩產業鏈中的機器設備、原料，價格開始猛漲。原來售價20萬一台的口罩機，被炒到了50萬、80萬，最後居然變成了現貨160萬。而口罩的核心原材料熔噴不織布，價格更是從原來的每噸2萬元，被炒到最高55萬元。

太多投機者加人，內地市場上的口罩品質良莠不齊。業者反映，一些完全跨行的行業，生產的口罩很多是粗製濫造，這類口罩，甚至連包裝都沒有。

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隨著內地3月底到4月學校復課、全面復工，業內共識口罩的需求高峰會延續到4月。因此，4月之後，如果疫情得到控制，口罩需求就會開始下調。不過，目前輪到全球疫情大爆發，人人封關自守，限制口罩出口，不少國家口罩缺貨情況嚴重，又為中國口罩生產者帶來商機。

責任編輯：高青

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