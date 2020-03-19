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【中國經濟】滬指午後跌幅收窄至1% 連跌7日 創業板倒升

經濟脈搏 15:30 2020/03/19

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新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，隔夜美股再度大跌，內地股市今日跟隨外圍繼續下跌，但午後券商股拉升，滬指跌幅有所收窄，收市跌逾1%，2700點失而復得。人民幣滙價亦下跌，離岸人民幣兌美元(CNH)跌穿7.1，為去年10月以來首次。

滬指曾跌3% 

A股滬深兩市今日雙雙低開，早盤滬指曾跌3%，一度失守2700關，權重股重挫，上證50指數盤中跌超4%，但尾盤跌幅明顯收窄，截至收市，滬指報2702.13點，跌1%；深證成指報10019.86點，微跌0.1%。創業板指倒升0.42%，報1894.94點。

兩市成交合計總額為8,224億元（人民幣，下同），較上一交易日有所縮量，其中，滬市成交3,305億元，深市成交4,919元。北向資金淨流出102億元，為連續7日凈流出。

盤面上，零售、通信設備、酒店餐飲、半導體、計算機設備、證券逆市上升；機場航運、醫療器械、銀行、食品飲料、房地產等跌幅居前。

【中國經濟】疫情令政策裂變 智囊：中國勢放水救經濟

【中國經濟】多家機構降中國今年GDP預測  標普料增長2.9%

光大證券表示，當前外圍市場的波動還是比較大，國內市場連續調整下，情緒依然受到波及。其次，成交快速萎縮，此前資金推動的行情也開始變得謹慎。後市建議投資者控制好倉位，密切關注全球資本市場走向，耐心等待市場恢復平靜。中期繼續看好5G、數據中心等新基建機會。

中原證券建議，重回中長線趨勢，關注券商、新基建、5G等板塊。隨國內外疫情發展分化越來越明晰，國際市場連續下跌帶動國內市場調整到位，A股將重回中長線以成長風格為特徵的向上趨勢。

【中國經濟】數據插水難見V型反彈 「保6」已成假議題

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市場對全球新型冠狀病毒肺炎疫情擔憂加劇，世界衛生組織總幹事譚德塞18日在記者會上透露，當前世界共報告新冠肺炎確診病例超過20萬例，全球新冠肺炎死亡超過8000例。

內地疫情則持續緩和，內地昨新增確診新型冠狀病毒病例34例，均為境外輸入，全國新本土個案首次歸零。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

疫情 經濟 美股 創業板 A股 5G 創業板 上證50指數 指數 人民幣

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