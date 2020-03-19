山東濟南推19條新政 承接北京非首都功能 對金融機構最高補助逾億元

山東濟南近日引發《濟南市精准承接北京非首都功能疏解的政策措施（試行）》的通知，提出包括優化營商環境、加強人才保障、鼓勵支持企業、精準構建平台、強化組織協調等五個方面共19條措施。其中，對新落戶濟南的疏解北京非首都功能的法人金融機構，最高補助1.2億元（人民幣，下同）。

濟南從五方面 承接北京非首都功能

通知表示，這些措施是為促進濟南市有力、有序、有效承接北京非首都功能疏解， 推動承接項目引得來、留得住、發展好，助力濟南市「四個中心」打造，建設「大強美富通」的現代化國際大都市。措施自2020年4月1日起執行，有效期至2021年12月31日。

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其中，對整體搬遷或新注冊落戶濟南的北京非首都功能疏解項目，按政策給予企業發展扶持資金。資金規模根據來濟企業經濟貢獻、年度預算安排、績效評價結果等綜合確定。對來濟疏解北京非首都功能的總部企業，經認定符合濟南市總部經濟發展「總部十條」標准的，按照辦公用房成本的 50%進行補助，全力打造央企總部集聚的先行區、試驗區、示範區。

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對新落戶濟南的疏解北京非首都功能的法人金融機構，最高補助1.2億元。鼓勵企業上市，在主板、 創業板、境外上市的企業，可累計補助800萬元，在「新三板」掛牌的企業，可累計補助300萬元。法人金融企業年主營業務收入大幅突破的，最高補助300萬元。

▲ 濟南近日引發《濟南市精准承接北京非首都功能疏解的政策措施（試行）》的通知（新華社資料圖片）

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在引進人才方面，措施包括降低落戶門檻、妥善安排子女入學、強化人才支持等，為引進的頂尖人才和團隊，最高給予1億元資助；創新人才最高扶持200萬元，創業人才最高扶持300萬元；創新團隊最高扶持300萬元，創業團隊最高扶持500萬元。

此外，通知還提到，要打造「京滬會客廳」服務高地，構建京津冀魯協同發展企業聯盟等。

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責任編輯：尹航