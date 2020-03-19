【中國經濟】降準靴子落地後　路透調查：6成估3月一年期LPR降5至10基點

新型冠狀病毒肺炎疫情重撃中國經濟，在定向降準靴子落地後，市場普遍預計將引導MLF利率和LPR進一步下調。儘管人行公開市場周一進行的MLF利率意外未調整，但路透社調查顯示，逾6成受訪者仍認為，人行明天（20日）發布的3月貸款市場報價利率（LPR）一年期將下調5至10基點，但5年期以上維持不變，另外近3成受訪者認為，兩類利率均將維持不變。

路透社3月LPR報價調查

受訪者：56名金融機構人士

48.2%：27位預計一年期利率下調5個基點/5年期不變

28.6%：16位預計維持不變

16%：9位預計一年期利率下調10個基點/5年期不變

此外，3.6%受訪者認為，LPR將非對稱下調，即一年期下調10個基點，5年期下調5個基點；另3.6%受訪者預計，兩類利率將同時下調10個基點。

面對新冠肺炎疫情全球大流行帶來的劇烈衝擊，美聯儲大幅加碼寬鬆政策，減息同時重啟量化寬鬆，不過人行公開市場周一進行的MLF利率意外未調整，進一步釋放中國貨幣政策相對獨立的訊號，在寬鬆方向不改的同時，仍堅持「以我為主」。

人行2月份先後下調公開市場逆回購和MLF利率，7天期逆回購和一年期MLF利率，先後調降10個基點至2.40%及3.15%，當月LPR也非對稱下調，其中一年期下調10個基點至4.05%，5年期以上下調5個基點至4.75。

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責任編輯：馬佩君