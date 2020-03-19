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【兩岸角力】京批以疫謀獨 蔡英文：政治狹隘思考無益疫情

國情動向 16:13 2020/03/19

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情，引起兩岸角力。大陸國台辦早前曾指台灣「以疫謀獨」，台灣的蔡英文總統今日稱，所謂「以疫謀獨」的說法，反映出有些人事事以政治為思考的狹隘心態，無益於疫情的防制。

台灣立法院院會2月時宣讀通過朝野黨團共同聲明，強烈表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織，當時大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，所謂聲明別有用心，「以疫謀獨」不可能得逞。

蔡英文今日表示，當前新冠肺炎肆虐全球，造成健康和經濟的危害。台灣除了要保護自己，更不能獨善其身，只有世界共同防疫成功，台灣才能夠渡過這個難關。

除了台美共同防疫，她提到，許多國家都表達和台灣防疫合作的意願，已請陳建仁副總統主責，以開放、互助精神，無私跟世界分享防疫經驗。這是台灣的國際責任，只有充分國際合作，才能確保全世界贏得這場戰役。她表示，有些人說，所謂「以疫謀獨」的說法，反映出有些人事事以政治為思考的狹隘心態，無益於疫情的防制。

【台灣疫情】再增8病例　高中生與同班同學確診全校停課（不斷更新）

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她又稱，這次因為世界衛生組織（WHO）領導全球防疫角色不能充分發揮，造成國際疫情的蔓延。國際社會都深自警惕，也更加理解合作的必要性。她呼籲各國必須要加快合作的腳步，而台灣願意貢獻自己的防疫能量。

新華社：「仇中媚美」比病毒更毒

此外，台灣的外交部長吳釗燮昨與美方簽署「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，以「共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒」。大陸官方新華社今日報表文章稱，「仇中媚美」比病毒更毒。

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文章稱，一些美國政客借疫情煽動歧視，攻擊大陸，是為他們應對不力推卸責任；民進黨當局吳釗燮們拾其牙慧，繼續刻意使用帶有歧視性意涵的字眼，大肆散佈攻擊大陸的「政治病毒」，再次暴露了他們為「借疫抗中」「以疫謀獨」而甘當美國棋子的險惡用心，批評「這副邀功請賞、搖尾乞憐的姿態」為兩岸同胞和全體中華兒女所不齒。

另一方面，朱鳳蓮今日表示，由於台灣方面的原因，在台灣高校註冊就讀大陸學生的權益受到損害，促台灣當局和有關高校切實負責，妥善解決。

據她稱，民進黨當局上月全面暫停大陸居民赴台，使陸生在台灣各高校開學前無法返校，認為台灣島內高校仍能正常開學，不許這些陸生返校，是明顯不合理。

責任編輯：伍樂

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